المنتخب الأولمبي يواجه السعودية مرتين في سبتمبر

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

منتخب مصر الأولمبي

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع كابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق. وصرح أسامة إسماعيل، مدير الإعلام بالاتحاد، بأن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليًّا وتقامان داخل مصر، ويتم المفاضلة حاليًّا في إقامة كل منهما خارج القاهرة بين ملاعب الإسماعيلية، والسويس، والإسكندرية.

ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني قائمة لاعبيه نهاية شهر أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر المقبل ويستمر