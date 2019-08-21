رياضة

المنتخب الأولمبي يواجه السعودية مرتين في سبتمبر

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع كابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق. وصرح أسامة إسماعيل، مدير الإعلام بالاتحاد، بأن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليًّا وتقامان داخل مصر، ويتم المفاضلة حاليًّا في إقامة كل منهما خارج القاهرة بين ملاعب الإسماعيلية، والسويس، والإسكندرية.
ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني قائمة لاعبيه نهاية شهر أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر المقبل ويستمر
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فريدة-عثمان (2)

فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
آلان -جريس (1)

رسميا.. الاتحاد التونسي يفسخ عقده مع جيريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي، وأصدر الاتحاد بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء نصه: «أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي». وتعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع آلان جيريس في 13 ديسمبر 2018، بعقد مدته عام ونصف، قابلا للتجديد، لكن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد بعد مرور نحو 8 أشهر فقط.
الفيفا‎

أبرز قرارات اجتماع أندية العمومية بنادي الإعلاميين

أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين، والتى كان أبرزها رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتوجيه دعوة للأندية لتعديل الائحة، والتى من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل. وجاءت التوصيات بعد تهميش الاتحاد لدور الجمعية العمومية للأندية، بالرغم من الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية خلال الأيام الماضية ورفض الاتحاد مقابلتهم.
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اتحاد-الكرة

وفد خماسي من الجبلاية يطير إلى سويسرا

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل وفد خماسي يسافر إلى سويسرا لمقابلة مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يرغب الوفد الخماسي في الحصول على اعتماد رسمي بتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية قبل الانتخابات الجديدة. ويضم الوفد الخماسي كلا من: محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، هرماس رضوان رئيس بني عبيد، وأحمد مجاهد ورحمي حجازي وعلي سليم. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.
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نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
عمرو -الجناينى

اجتماع عاجل بين مندوب الفيفا ولجنة اتحاد الكرة

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مندوبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصل إلى القاهرة غدًا الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير الجبلاية. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

جلسة بين عامر حسين وشوقي غريب لحسم موعد نهائي الكأس

يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، غدًا أو بعد غدٍ؛ لحسم موعد نهائي كأس مصر، ويسعى عامر لإقناع غريب بترك لاعبي المنتخب الأوليمبي المنضمين من الفريقين الصاعدين لنهائي الكأس، وفي حال موافقة غريب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، أنه في حالة موافقة غريب فسيكون الاتجاه الأقرب إقامة النهائي يوم 4 أو 5 سبتمبر، وفي حال رفض مدرب المنتخب فأن النهائي قد يقام يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل.
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