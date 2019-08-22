برج العذراء الناقد للآخرين.. صديق مخلص وحبيب صبور

برج العذراء لديه ذاكرة مذهلة، حيث يمكنه تذكر وإحضار الأشياء التي حدثت منذ الطفولة المبكرة والتي لن يتذكرها معظم الناس، حيث يحتفظ بالذكريات القديمة بشكل ملحوظ
نظرا لأن كلمة العذراء تدل على النقاء والطهارة، فأصحاب برج العذراء يمارسون على أنفسهم ضغطا إضافيا لينظر إليهم على أنهم أنقى الأبراج، كما أن هدفهم يكمن في أن يكونوا مثاليين في كل ما يفعلونه، ويصابون بالإحباط عندما يرون أن ذلك غير ممكن.
لدى هذا البرج شخصية مختلفة عن باقي الأبراج، كما يحمل سمات عديدة قد لا تجد لها مثيلا في أي برج آخر أو نسبتها طاغية فيه بالأخص، ولكن ما يجب قوله إن العذراء شخص من النادر وجوده حيث يحمل تواضعا كبيرا ويعرف كيف يكون محبوبا، لذا تعرف عليه عن قرب حسبما ذكر موقع YourTango.
1- يفكر جيدا قبل اتخاذ القرار
يحتاج العذراء وقتا طويلا قبل اتخاذ القرار في أي شيء يخصه، حيث يجمع عناصر التفكير الممكنة، وينظر إلى كل الجوانب وبعدها يبدأ في إعطاء الاحتمالات أو الحلول للمشاكل.
2- يعمل بجد
العذراء محب للحياة العملية كثيرا، وغالبا ما يجني ثمار مجهوده، كما يحصل على التقدير
1- يفكر جيدا قبل اتخاذ القرار
يحتاج العذراء وقتا طويلا قبل اتخاذ القرار في أي شيء يخصه، حيث يجمع عناصر التفكير الممكنة، وينظر إلى كل الجوانب وبعدها يبدأ في إعطاء الاحتمالات أو الحلول للمشاكل.
2- يعمل بجد
العذراء محب للحياة العملية كثيرا، وغالبا ما يجني ثمار مجهوده، كما يحصل على التقدير فيما يقوم به، حيث يقضي ليالي كثيرة بدون نوم من أجل إنجاز المطلوب في الوقت المناسب، وعند وصول العذراء على عمل شاق فإن الجميع يلاحظ مجهوده، ويعجبون بتفانيه.
3- فنان بارع
إبداع العذراء يتدفق دائمًا، فعندما يواجه الكثير من المشكلات في حياته ولا يجد مخرجا لها إذن يتجه إلى التعبير عن نفسه من خلال الموسيقى والرقص والتمثيل وحتى الرسم، وفي حالة عدم معرفة شعور العذراء الحقيقي اتجاه موقف ما إذن عليك إلقاء نظرة على أعماله الفنية.
4- لا ينسى شيئا ولهذا يقلق
برج العذراء لديه ذاكرة مذهلة، حيث يمكنه تذكر وإحضار الأشياء التي حدثت منذ الطفولة المبكرة والتي لن يتذكرها معظم الناس، حيث يحتفظ بالذكريات القديمة بشكل ملحوظ، وهذا الأمر يشعره بالراحة بعيدا عن ضغوطات الحياة.
على الرغم من أن ذاكرته يمكن أن تكون أداة ممتازة، إلا أنها سبب قلقه، حيث قد يفكر في حادثة وقعت له منذ سنوات، ومن هنا يشعر بالحياة سوداء أمامه لفترة من الوقت.
5- مخلص للمقربين منه
العذراء رومانسي جدا عندما يقع في الحب، كما أنه مخلص لشريك حياته وأصدقائه، فإذا كنت صديقه فتأكد أنه لن يخذلك أبدا في أي موقف.
6- صبور
لدى العذراء صبر كبير يغلب جميع الأبراج، حيث يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس وغالبًا ما يمنح الثقة للكثير من الأشخاص، في حين أن هناك حدًا لطول المدة التي يكون على استعداد للانتظار فيها، فإن الوقت عادة ما يكون طويلا، ويمنح الأشخاص من حوله وقتًا كافيًا لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر.
7- متحمل للمسؤولية
تأكد أنه إذا كان لدى العذراء مسؤولية كبيرة فسيتحملها، فهذا الشخص لا تهزمه الصعوبات، ولا يخذل من يحبهم، يستطيع تحمل أي مسؤولية ترمى على عاتقه.
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8- واقعي
ينظر العذراء إلى كل الأمور من حوله بواقعية، حتى وإن كان رومانسيا فلا مكان لعالم خيالي يلجأ إليه، كما أنه شخص موجود عندما تحتاجه، وفي حالة إرادتك أن تعيش بواقعية فصاحب برج العذراء.
9- متواضع جدا
برج العذراء متواضع جدا، ولهذا يبتعد عن الأضواء، وعلى الرغم من إنجازاته وما يقوم به من تخطي الصعوبات فلا يظهر أبدا لمن حوله ما يقوم به، ولا ينتظر كلمة شكر من الآخرين، طالما أنه راضٍ عن نفسه، إذن الحياة ستحلو له.
10- ينقد الآخرين
من أكثر الصفات سوءا في العذراء حبه للنقد، فغالبا ما يدقق في الآخرين من حوله وينقدهم ويخرج أسوأ ما فيهم، ومن ناحية أخرى لا يحب أي شخص ينقده، لأنه دائما ما يبحث عن المثالية.
11- عنيد
وبمجرد رؤية برج العذراء لما يريدونه، لا يمكن لأحد أن يغير رأيه أو يأخذ ما يريده، فهو شخصية عنيدة للغاية، لا تحب التوجيه لكنه يوجه نفسه فقط.
بعد تعرفك على شخصية العذراء، تعامل معه عن قرب ولن تندم أبدا.