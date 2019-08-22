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برج العذراء الناقد للآخرين.. صديق مخلص وحبيب صبور

برج العذراء لديه ذاكرة مذهلة، حيث يمكنه تذكر وإحضار الأشياء التي حدثت منذ الطفولة المبكرة والتي لن يتذكرها معظم الناس، حيث يحتفظ بالذكريات القديمة بشكل ملحوظ
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
برج العذراء
برج العذراء
نظرا لأن كلمة العذراء تدل على النقاء والطهارة، فأصحاب برج العذراء يمارسون على أنفسهم ضغطا إضافيا لينظر إليهم على أنهم أنقى الأبراج، كما أن هدفهم يكمن في أن يكونوا مثاليين في كل ما يفعلونه، ويصابون بالإحباط عندما يرون أن ذلك غير ممكن. لدى هذا البرج شخصية مختلفة عن باقي الأبراج، كما يحمل سمات عديدة قد لا تجد لها مثيلا في أي برج آخر أو نسبتها طاغية فيه بالأخص، ولكن ما يجب قوله إن العذراء شخص من النادر وجوده حيث يحمل تواضعا كبيرا ويعرف كيف يكون محبوبا، لذا تعرف عليه عن قرب حسبما ذكر موقع YourTango.
  1- يفكر جيدا قبل اتخاذ القرار  يحتاج العذراء وقتا طويلا قبل اتخاذ القرار في أي شيء يخصه، حيث يجمع عناصر التفكير الممكنة، وينظر إلى كل الجوانب وبعدها يبدأ في إعطاء الاحتمالات أو الحلول للمشاكل. 2- يعمل بجد العذراء محب للحياة العملية كثيرا، وغالبا ما يجني ثمار مجهوده، كما يحصل على التقدير
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العلاقة بين الأسد والعذراء.. مباراة قوية تحتاج الصبر

عند الحديث عن الأسد والعذراء معا، هناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يُقال، فمن المعروف أن الأسد يظهر متكبرا وقاسيا في كثير من الأحيان على الرغم أن بداخله طيبة كبيرة لكنه لا يكشف عنها حتى يحظى باحترام الجميع، حسب وجهة نظره. والعذراء شخص بارد بطبعه، وبالاقتراب منه ستجده منطقيا وعقلانيا قادرا على إنجاز الأمور وحل المشكلات، وعند الجمع بين الاثنين قد تجد التوافق ضئيلا، وبهذا أنت بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
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