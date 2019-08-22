برج العذراء الناقد للآخرين.. صديق مخلص وحبيب صبور

برج العذراء لديه ذاكرة مذهلة، حيث يمكنه تذكر وإحضار الأشياء التي حدثت منذ الطفولة المبكرة والتي لن يتذكرها معظم الناس، حيث يحتفظ بالذكريات القديمة بشكل ملحوظ

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

برج العذراء

نظرا لأن كلمة العذراء تدل على النقاء والطهارة، فأصحاب برج العذراء يمارسون على أنفسهم ضغطا إضافيا لينظر إليهم على أنهم أنقى الأبراج، كما أن هدفهم يكمن في أن يكونوا مثاليين في كل ما يفعلونه، ويصابون بالإحباط عندما يرون أن ذلك غير ممكن. لدى هذا البرج شخصية مختلفة عن باقي الأبراج، كما يحمل سمات عديدة قد لا تجد لها مثيلا في أي برج آخر أو نسبتها طاغية فيه بالأخص، ولكن ما يجب قوله إن العذراء شخص من النادر وجوده حيث يحمل تواضعا كبيرا ويعرف كيف يكون محبوبا، لذا تعرف عليه عن قرب حسبما ذكر موقع YourTango.

1- يفكر جيدا قبل اتخاذ القرار يحتاج العذراء وقتا طويلا قبل اتخاذ القرار في أي شيء يخصه، حيث يجمع عناصر التفكير الممكنة، وينظر إلى كل الجوانب وبعدها يبدأ في إعطاء الاحتمالات أو الحلول للمشاكل. 2- يعمل بجد العذراء محب للحياة العملية كثيرا، وغالبا ما يجني ثمار مجهوده، كما يحصل على التقدير