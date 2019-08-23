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السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي

يلعب السيلينيوم دورًا مهمًّا في صحة الجهاز المناعي، وبما أنه أحد مضادات الأكسدة المهمة، فيعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم؛ مما يقلل الالتهاب
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عنصر السيلينيوم
عنصر السيلينيوم
توجد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاجها في حياتنا، على سبيل المثال الحديد والزنك والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، ولكن ستكون هذه هي المرة التي تسمع فيها عن عنصر السيلينيوم، يتميز هذا العنصر بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية لصحتك بشكل عام، يعتبر السلينيوم من المعادن الأساسية، إذ يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، على سبيل المثال الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الفستق واللوز أيضًا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
بالرغم من أن جسمك يحتاج هذا المركب بكميات معقولة، إلا إنه يلعب دور مهما في الجسم بما في ذلك عملية الأيض، ووظائف الغدة الدرقية، وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يقدمها لك عنصر السيلينيوم: 1- مضاد قوي للأكسدة تعتبر مكونات أساسية في الطعام، تقيك من تلف الخلايا الناتج من الجذور الحرة، تعتبر الجذور الحرة
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نباتيو الاسماك

كيف يفيدك النظام الغذائي المعتمد على الأسماك؟

النظام الغذائي الذي يعتمد على السمك أو المأكولات البحرية والمسمى بـ«بيسكاتريان» من بين الأنظمة الغذائية المختلفة التي تفيد الأشخاص غير المحبين للحوم الحمراء والدواجن. ويعتبر النظام الغذائي القائم على الأسماك والمأكولات البحرية خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة مغذية، فهذا النظام ما هو إلا نظام نباتي مضاف له الأسماك، وبهذا فإنه يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية كأحماض أوميجا 3 والبروتين، وخلاله يجب استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمأكولات البحرية، وذلك حسبما ذكر موقع Verywell Fit.
الفول-المدمس

الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
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