السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي

يلعب السيلينيوم دورًا مهمًّا في صحة الجهاز المناعي، وبما أنه أحد مضادات الأكسدة المهمة، فيعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم؛ مما يقلل الالتهاب

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

عنصر السيلينيوم

توجد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاجها في حياتنا، على سبيل المثال الحديد والزنك والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، ولكن ستكون هذه هي المرة التي تسمع فيها عن عنصر السيلينيوم، يتميز هذا العنصر بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية لصحتك بشكل عام، يعتبر السلينيوم من المعادن الأساسية، إذ يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، على سبيل المثال الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الفستق واللوز أيضًا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

بالرغم من أن جسمك يحتاج هذا المركب بكميات معقولة، إلا إنه يلعب دور مهما في الجسم بما في ذلك عملية الأيض، ووظائف الغدة الدرقية، وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يقدمها لك عنصر السيلينيوم: 1- مضاد قوي للأكسدة تعتبر مكونات أساسية في الطعام، تقيك من تلف الخلايا الناتج من الجذور الحرة، تعتبر الجذور الحرة