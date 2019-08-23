السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي
يلعب السيلينيوم دورًا مهمًّا في صحة الجهاز المناعي، وبما أنه أحد مضادات الأكسدة المهمة، فيعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم؛ مما يقلل الالتهاب
تحرير:إسراء سليمان
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
عنصر السيلينيوم
توجد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاجها في حياتنا، على سبيل المثال الحديد والزنك والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، ولكن ستكون هذه هي المرة التي تسمع فيها عن عنصر السيلينيوم، يتميز هذا العنصر بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية لصحتك بشكل عام، يعتبر السلينيوم من المعادن الأساسية، إذ يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، على سبيل المثال الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الفستق واللوز أيضًا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
بالرغم من أن جسمك يحتاج هذا المركب بكميات معقولة، إلا إنه يلعب دور مهما في الجسم بما في ذلك عملية الأيض، ووظائف الغدة الدرقية، وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يقدمها لك عنصر السيلينيوم:
1- مضاد قوي للأكسدة
تعتبر مكونات أساسية في الطعام، تقيك من تلف الخلايا الناتج من الجذور الحرة، تعتبر الجذور الحرة
بالرغم من أن جسمك يحتاج هذا المركب بكميات معقولة، إلا إنه يلعب دور مهما في الجسم بما في ذلك عملية الأيض، ووظائف الغدة الدرقية، وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يقدمها لك عنصر السيلينيوم:
1- مضاد قوي للأكسدة
تعتبر مكونات أساسية في الطعام، تقيك من تلف الخلايا الناتج من الجذور الحرة، تعتبر الجذور الحرة من العمليات الثانوية مثل عملية الأيض، تحدث في جسمك بشكل يومي، وبالرغم من أن لها تأثيرا سيئا على الصحة، إلا أنها تفيد الجسم بشكل كبير، حيث تلعب دورا مهما في حماية الجسم من الأمراض، كما توجد بعض العوامل الأخرى التي تحفز من الجذور الحرة، على سبيل المثال التدخين والتوتر، مما يؤدي للإصابة بالإجهاد التأكسدي، الذي يعمل بدوره في تلف الخلايا الصحية، وليس ذلك فقط، ولكن الإجهاد التأكسدي مرتبط بشكل كبير بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والزهايمر والسرطان، إضافة إلى زيادة خطورة السكتات الدماغية التي تظهر مع التقدم في العمر.
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2- تقليل خطورة الإصابة بالسرطان
إضافة إلى تقليل الإجهاد التأكسدي، يساعد السيلينيوم في التقليل من خطورة الإصابة بأمراض محددة من السرطان، بجانب ذلك يقلل هذا العنصر من تلف الحمض النووي، ويعزز من الجهاز المناعي، ويحطم الخلايا السرطانية، فكشف استعراض قائم على 69 دراسة أن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يتمتعون بمعدلات عالية من السيلينيوم تقل لديهم خطورة الإصابة بأنواع محددة من السرطان مثل الثدي والرئة والقولون وسرطان البروستاتا أيضًا، ومن الأشياء المهمة التي يجب الإشارة إليها أن هذا التأثير مرتبط فقط بالسيلينيوم الذي تم الحصول عليه من خلال الأطعمة وليس المكملات الغذائية.
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3- الحماية من أمراض القلب
النظام الغذائي الغني بعنصر السيلينيوم يساعد بشكل كبير في الحفاظ على القلب في معدلات صحية جيدة، حيث إن المعدلات المنخفضة من هذا العنصر مرتبطة بشكل كبير بزيادة خطورة أمراض القلب، ومن خلال بعض الدراسات المهمة، ثبت أن 50% زيادة في معدلات السيلينيوم مرتبطة بانخفاض خطورة الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 24%، كما أنه يعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من الالتهابات المرتبطة بالأمراض العصبية.
4- التعزيز من الجهاز المناعي
يحافظ الجهاز المناعي على صحة جسمك عن طريق تحديد الفيروسات المحتملة ومكافحتها بفاعلية كبيرة، بما في ذلك البكتيريا والطفيليات، إذ يلعب السيلينيوم دورًا مهمًّا في صحة الجهاز المناعي، وبما أنه أحد مضادات الأكسدة المهمة، فيعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يقلل الالتهاب ويعزز المناعة، وقد أظهرت الدراسات أن زيادة مستويات السيلينيوم في الدم ترتبط بزيادة الاستجابة المناعية، على الجانب الآخر، تبين أن نقص معدلاته يضر بشكل كبير بالخلايا المناعية، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد مكملات السيلينيوم في تقوية جهاز المناعة لدى الأشخاص المصابين بالأنفلونزا والسل والتهاب الكبد الوبائي C.
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