رياضة

أبرز قرارات اجتماع أندية العمومية بنادي الإعلاميين

تحرير:أحمد محمد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
فيفا
فيفا
أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين، والتى كان أبرزها رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتوجيه دعوة للأندية لتعديل الائحة، والتى من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل. وجاءت التوصيات بعد تهميش الاتحاد لدور الجمعية العمومية للأندية، بالرغم من الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية خلال الأيام الماضية ورفض الاتحاد مقابلتهم.
وجاءت القرارات على النحو التالي: أولا: رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قبل الفيفا. ثانيا: توجيه الدعوة من خلال 92 ناديا تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة إعمالا لحقهم الوارد بالبند (2) من المادة (28) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة
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فريدة-عثمان (2)

فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
آلان -جريس (1)

رسميا.. الاتحاد التونسي يفسخ عقده مع جيريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي، وأصدر الاتحاد بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء نصه: «أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي». وتعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع آلان جيريس في 13 ديسمبر 2018، بعقد مدته عام ونصف، قابلا للتجديد، لكن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد بعد مرور نحو 8 أشهر فقط.
المنتخب-الأولمبي-المصرى

المنتخب الأولمبي يواجه السعودية مرتين في سبتمبر

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع كابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق. وصرح أسامة إسماعيل، مدير الإعلام بالاتحاد، بأن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليًّا وتقامان داخل مصر، ويتم المفاضلة حاليًّا في إقامة كل منهما خارج القاهرة بين ملاعب الإسماعيلية، والسويس، والإسكندرية.
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اتحاد-الكرة

وفد خماسي من الجبلاية يطير إلى سويسرا

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل وفد خماسي يسافر إلى سويسرا لمقابلة مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يرغب الوفد الخماسي في الحصول على اعتماد رسمي بتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية قبل الانتخابات الجديدة. ويضم الوفد الخماسي كلا من: محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، هرماس رضوان رئيس بني عبيد، وأحمد مجاهد ورحمي حجازي وعلي سليم. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.
اتحاد-الكرة

تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.
عمرو -الجناينى

7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة

«فيفا» يرسل لجان تفتيش لمراقبة أداء اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يفيد وصول لجان دورية من «فيفا» لاتحاد الكرة لمراقبة أداء الجبلاية، طوال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى موعد الانتخابات الجديدة التي ستجري في سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على أداء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود تدخل حكومي، وهو ما تعهد به مسؤولو الجبلاية لفيفا، ومن المقرر أن يصل وفد من «فيفا» خلال الساعات المقبلة من أجل إعلان تشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة رسميا.
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