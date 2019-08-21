أبرز قرارات اجتماع أندية العمومية بنادي الإعلاميين

تحرير:أحمد محمد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

فيفا

أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين، والتى كان أبرزها رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتوجيه دعوة للأندية لتعديل الائحة، والتى من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل. وجاءت التوصيات بعد تهميش الاتحاد لدور الجمعية العمومية للأندية، بالرغم من الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية خلال الأيام الماضية ورفض الاتحاد مقابلتهم.

وجاءت القرارات على النحو التالي: أولا: رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قبل الفيفا. ثانيا: توجيه الدعوة من خلال 92 ناديا تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة إعمالا لحقهم الوارد بالبند (2) من المادة (28) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة