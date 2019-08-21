جريمة

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

التشكيل أدار معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية.. وضبط بحوزته 100 كيلو جرام من المخدر ذاته تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه
تحرير:محمد عبدالجليل ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
التشكيل العصابي
التشكيل العصابي
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هؤلاء يقومون بترويج هذه المخدرات على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذلك الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع
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حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

أتوبيس فريق غزل المحلة يصطدم بـ3 سيارات.. و7 مصابين

اصطدم أتوبيس فريق غزل المحلة بـ3 سيارات في طريقه لمعسكر الإعداد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وذلك على طريق مصر إسكندرية الزراعي قرب موقف دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام ومستشفيات خاصة لتلقي العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تقوم قوات الحماية المدنية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها.
غرق

كواليس غرق لاعب الاتحاد السابق في نهر النيل بالصف

مع ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة حارة تسود البلاد، قرر لاعب كرة القدم عبد الله سامي التوجه إلى منطقة المعدية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة للاستحمام في نهر النيل، خلع ملابسه وهم بالنزول مرتديا "الشورت" دون أن يدري أنها رحلته الأخيرة نحو الدار الآخرة، لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف مدير الحماية المدنية في انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى واستدعاء أسرته لتسلمها بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.
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سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
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«سرقنا 400 بس مش 22 ألف دولار» جريمة غامضة بالموسكي

هرع صاحب مكتب بيع ملابس بالجملة إلى قسم شرطة الموسكي، يشكو كسر لصوص لباب المكتب واقتحامه وفتح خزينة حديدية بداخلها 22 ألف دولار وسرقتها، وسرقة خزينة ثانية بداخلها 7 آلاف جنيه مصري و400 دولار، وعلى الفور كثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجناة، وتم التوصل إليهم من خلال كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة كانت إقرار المتهمين بسرقة إحدى الخزينتين، أما الثانية رجحوا سرقتها بمعرفة المترددين على المكان بقولهم: "لقيناها مفتوحة والمفتاح فيها ومفيهاش ولا مليم مش 22 ألف دولار زى صاحب المحل ما بيقول».
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

مباحث الجيزة تطارد مروجي الكيف في شوارع بولاق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في تطهير منطقة بولاق الدكرور من تجار المواد المخدرة، وسط استمرار الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وترجمة استراتيجية الوزارة على أرض الواقع والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة مروجي الكيف لاسيما المواد التخليقية التي تشكل خطرا بكير على الشباب "الإستروكس - الفودو - الشادو"، وإحباط عمليات بيعها.
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الداخلية تضبط 114 تاجر مخدرات وتنفذ 54 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما عبارة عن (2 بندقية آلية- 4 بنادق خرطوش- 4 طبنجات - 25 فردا محليا- 17 طلقة- 203 قطع سلاح أبيض).
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الشرطة تضبط 53 قطعة سلاح و132 تاجر مخدرات

أعدت أجهزة وزارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 9 بنادق خرطوش- 39 فردا محليا- 255 طلقة- 7 خزن- 518 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
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رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
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