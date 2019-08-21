سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

التشكيل أدار معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية.. وضبط بحوزته 100 كيلو جرام من المخدر ذاته تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه

تحرير:محمد عبدالجليل ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

التشكيل العصابي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هؤلاء يقومون بترويج هذه المخدرات على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذلك الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع