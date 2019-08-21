سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

التشكيل أدار معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية.. وضبط بحوزته 100 كيلو جرام من المخدر ذاته تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هؤلاء يقومون بترويج هذه المخدرات على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذلك الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هؤلاء يقومون بترويج هذه المخدرات على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذلك الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كل من:
1. (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يستخدم بطاقة رقم قومى "مزورة" مدون بها صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة، مدون بها أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة).
2. (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).
3. (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، محكوم عليه فى قضيتي "تبديد").
4. (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق اتهامه فى قضيتي "سلاح- أموال عامة").
5. (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق اتهامه فى قضية "سلاح").
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط ثلاثة منهم حال تواجدهم بمعمل لتجهيز المخدر كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم ضبط الاثنين الآخرين حال تواجدهما بدائرة القسم، وقد أسفرت عمليات التفيش عن ضبط ما يلى:
- كمية من مخدر الآيس (الجاف– الخام المُعد للتجفيف) وزنت (72,650) اثنين وسبعين كيلو وستمائة وخمسين جراما.
- (2) طبنجة.
- (2) خزينة طبنجة- (45) طلقة عيار 9 مم.
- طبنجة صوت- عدد (7) طلقات صوت.
- مبلغ قدره (152,800) مائة واثنان وخسمون ألفا وثمانمائة جنيه.
- (12) هاتفا محمولا، (5) موازين حساسة.
- (3) سيارات "ملاكى".
- كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الآيس.
- باستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهمين تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة للمخدر ذاته داخل (فيلا) كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.. تنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم تفتيش الفيلا وعثر على المضبوطات التالية:
- كمية من مخدر الآيس (الجاف- الخام المُعد للتجفيف) وزنت (22) اثنين وعشرين كيلو جراما.
- طبنجة معدلة عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها.
- (47) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
- مبلغ مالى قدره (1.132,800) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه.
- (4) موزين حساسة.
- سيارات "ملاكى".
- كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الآيس.
- بلغ إجمالى ما تم ضبطه من مخدر الآيس (94,650 أربعة وتسعين كيلو وستمائة وخمسين جراما).. وقدرت التكلفة المالية للمضبوطات بنحو (200,000,000) مائتي مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.