قمة التناقض.. القيعي والأهلي دونت ميكس

عدلي القيعي خرج في قناة الأهلي وشن هجومًا شرسًا ضد لاسارتي وفي اليوم التالي أقامت إدارة الكرة بالنادي حفلة تكريم للمدرب الأورجوياني بعد توجيه الشكر له ورحيله عن الفريق

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

لاسارتي

يبدو أن الارتباك والتناقض بات سمة أساسية من سمات مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة، في ظل مساعي أغلبهم لإرضاء السوشيال ميديا وتلبية رغبات الجماهير، لذا لم يكن غريبا أن يخرج عدلي القيعي مستشار التعاقدات لشن هجوم عنيف على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل أن يقوم النادي بإقامة حفل تكريم للمدرب، بعد مرور أقل من 24 ساعة على ما فعله القيعي من خلال برنامج قناة الأهلي في برنامج ملك وكتابة. القيعي وضح من خلال تصريحاته أنه يحاول كسب ود جماهير الأهلي بعدما خسر الفريق مباراة بيراميدز بهدف دون رد وخرج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

الهجوم على لاسارتي في موقف جديد على النادي الأهلي، خرج عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، عبر برنامج «ملك وكتابة»، الذي يُذاع عبر قناة النادي، وفتح النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مؤكدًا أن قرار رحيله كان ضروريًّا في هذا التوقيت،