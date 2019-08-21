رياضة

قمة التناقض.. القيعي والأهلي دونت ميكس

عدلي القيعي خرج في قناة الأهلي وشن هجومًا شرسًا ضد لاسارتي وفي اليوم التالي أقامت إدارة الكرة بالنادي حفلة تكريم للمدرب الأورجوياني بعد توجيه الشكر له ورحيله عن الفريق
تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
لاسارتي
لاسارتي
يبدو أن الارتباك والتناقض بات سمة أساسية من سمات مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة، في ظل مساعي أغلبهم لإرضاء السوشيال ميديا وتلبية رغبات الجماهير، لذا لم يكن غريبا أن يخرج عدلي القيعي مستشار التعاقدات لشن هجوم عنيف على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل أن يقوم النادي بإقامة حفل تكريم للمدرب، بعد مرور أقل من 24 ساعة على ما فعله القيعي من خلال برنامج قناة الأهلي في برنامج ملك وكتابة. القيعي وضح من خلال تصريحاته أنه يحاول كسب ود جماهير الأهلي بعدما خسر الفريق مباراة بيراميدز بهدف دون رد وخرج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
  الهجوم على لاسارتي في موقف جديد على النادي الأهلي، خرج عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، عبر برنامج «ملك وكتابة»، الذي يُذاع عبر قناة النادي، وفتح النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مؤكدًا أن قرار رحيله كان ضروريًّا في هذا التوقيت،
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كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".
اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
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طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.
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