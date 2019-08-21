قمة التناقض.. القيعي والأهلي دونت ميكس
عدلي القيعي خرج في قناة الأهلي وشن هجومًا شرسًا ضد لاسارتي وفي اليوم التالي أقامت إدارة الكرة بالنادي حفلة تكريم للمدرب الأورجوياني بعد توجيه الشكر له ورحيله عن الفريق
تحرير:علي الزيني
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
لاسارتي
يبدو أن الارتباك والتناقض بات سمة أساسية من سمات مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة، في ظل مساعي أغلبهم لإرضاء السوشيال ميديا وتلبية رغبات الجماهير، لذا لم يكن غريبا أن يخرج عدلي القيعي مستشار التعاقدات لشن هجوم عنيف على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل أن يقوم النادي بإقامة حفل تكريم للمدرب، بعد مرور أقل من 24 ساعة على ما فعله القيعي من خلال برنامج قناة الأهلي في برنامج ملك وكتابة.
القيعي وضح من خلال تصريحاته أنه يحاول كسب ود جماهير الأهلي بعدما خسر الفريق مباراة بيراميدز بهدف دون رد وخرج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
الهجوم على لاسارتي
في موقف جديد على النادي الأهلي، خرج عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، عبر برنامج «ملك وكتابة»، الذي يُذاع عبر قناة النادي، وفتح النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مؤكدًا أن قرار رحيله كان ضروريًّا في هذا التوقيت،
الهجوم على لاسارتي
في موقف جديد على النادي الأهلي، خرج عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، عبر برنامج «ملك وكتابة»، الذي يُذاع عبر قناة النادي، وفتح النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مؤكدًا أن قرار رحيله كان ضروريًّا في هذا التوقيت، بسبب ما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز، التي خسرها المارد الأحمر، بهدف نظيف، وودع بطولة كأس مصر.
القيعي واصل الهجوم على المدرب الأورجوياني، قائلا: "أسوأ مدرب هو من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين، ولاسارتي حصل على كل الدعم من النادي، وكان يجب عليه تقديم استقالته.. أول مرة أشوف مدرب بيسحب الثقة من اللاعبين والإدارة، قال مجابوش اللي أنا عايزه، هو أنت أصلا اعتمدت على اللاعبين الجدد؟».
مستشار التعاقدات بالأهلي، واصل هجومه على مدرب الفريق السابق قائلا: "لاسارتي فقد صوابه، واستمراره مع الفريق لم يعد مقبولا لمدة 5 دقائق فقط بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي، قال أنا جبتلكم الدوري، أنا مشوفتش مدرب كده في حياتي، وبالنسبة للشرط الجزائي، أي فلوس ندفعها ويمشي ده هيكون أفضل".
واستمر في حديثه: "لم تخرج من لاسارتي كلمة شكر للنادي اللي جابله الصفقات، نحن كنا نأتمنه على النادي، لكنه لا يؤتمن، والمؤتمر الصحفي فسر كل شيء، هو مدرب يصلح لتدريب فريق لا ينافس على البطولات، ولا يتحمل الضغوط".
وكذب القيعي تصريحات لاسارتي بشأن عدم توفير مجلس الإدارة الدعم الذي طلبه في خط الهجوم، موضحا: "لم يطلب التعاقد مع مهاجمين مثلما يقول، وأؤكد أنني لم أكن أعرف عنه شيئا قبل التعاقد معه وفوجئت بأنه مرشح واعتقدت أنه مدرب قوي".
تكريم بعد الهجوم
بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على الهجوم الذي شنه عدلي القعي على مارتن لاسارتي، أقام النادي الأهلي حفل وداع للمدرب الأوروجوياني، المدير الفني السابق للفريق، في مقر النادي بالجزيرة، ووجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها في النادي، واختتم كلامه برسالة، قال فيها: "ربما تكون علاقة العمل انتهت لكن سيظل لكم أشقاء وأصدقاء في مصر".
كما وجه حسام عاشور قائد الأهلي الشكر للاسارتي ومعاونيه على تحملهم مسؤولية الفريق خلال الفترة السابقة وجهدهم الكبير المبذول متمنيا لهم التوفيق.
تخوف من الجنايني
القيعي عاد بتصريحاته المثيرة للجدل، وكشف عن تخوفه من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة الجديد لإدارة اتحاد الكرة المصري، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لإدارة الجبلاية مؤقتًا، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في 2020.
مستشار التعاقدات بالأهلي، تحدث خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، قائلا: "أتمنى أن تمر الأمور بسلام، لا يجوز تعيين شخص تعمد استفزاز جماهير الأهلي عبر فيسبوك حتى وقت قريب".
وتابع القيعي: «الصديق عمرو الجنايني أتمنى لك التوفيق وأن أرى الفكر والفلسفة والوجه الإداري فى إدارة اتحاد الكرة، الذي لم أره من قبل».
تهنئة
في المقابل قدم محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة إلى عمرو الجنايني، بعد تعيينه رئيسًا للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، حيث كتب الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أتمنى التوفيق للصديق العزيز عمرو الجنايني في مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعد ترشيحه واعتماده من الفيفا رسميا".
وتابع: "عرفناك عمرو الجنايني المشجع المتعصب ولكن أيضا نعرفك كإداري محترف يستطيع إنجاز الكثير في اتحاد الكرة بمعاونة أخي وصديقي العزيز محمد فضل خلال المرحلة المقبلة".
التراجع عن التهئنة
جماهير الأهلي هاجمت عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، وقام بحذف التهنئة، التي قدمها إلى عمرو الجنايني، على أثر الانتقادات التي تعرض لها، حيث عاد وكتب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "لم يحدث أبدا أن عبرت عن رأيي وقناعتي الشخصية عبر الفيس بوك وقمت بحذف رأيي لاحقا، إلا في هذه المرة والتي قمت فيها بتهنئة السيد عمرو الجنايني بمناسبة تكليفه بإدارة شئون كرة القدم في مع نخبة من الرياضيين المتميزين".
وواصل: "وذلك بعد ترشيح الدولة واعتماد الفيفا، ومع تقديم التهنئة والتي لم أقصد أبدا بها إثارة الجماهير أو استفزازها وأرى أنني قد وضعته أمام مسئولياته الجسيمة في المرحلة المقبلة حيث طالبته بالاحترافية والحيادية وأن يخلع عباءة المشجع الزملكاوي".
الجارحي واصل تصريحاته، قائلا: "لكن للأسف أسيئ فهم ما كتبت ورأيت غضبة لجماهير النادي العظيمة لم أرها من قبل وتقديرا لمشاعر جماهير الأهلي العظيمة والوفية والتي كنت وسأظل واحدا منهم قبل أن أشرف بعضوية مجلس إدارة النادي قمت بمسح البوست، وهذا ما لم أفعله من قبل تقديرا مني لمشاعر الجماهير المخلصة والمتحمسة، دمتم محبين لنادينا العظيم وحماة للكيان".
الخلاصة أن التناقض والارتباك يسيطر على مسئولي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر جديد على القلعة الحمراء لكن السبب فيه هو رغبة المسئولين في نيل رضا الجماهير الموجودة على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي.