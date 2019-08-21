جريمة

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

الشابان لا تربطهما بالقاتل أي علاقة وقتلهما أثناء سيرهما بالتوك توك.. والدة أحد المجني عليهما: "الجريمة مش بغرض السرقة وشوفت دم ابني كله متصفي على الأرض"
تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
توك توك_ أرشيفية
توك توك_ أرشيفية
شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
"حمدي".. شاب لم يتجاوز الـ18 عاما، ضحى بالتعليم من أجل مساعدة أسرته ورفع عبء مصاريفه عن كاهل والده الذي يعمل "ميكانيكي" في ورشة صغيرة بمنطقة إسبيكو بالسلام، إذ يعمل على توك توك مع صديقه "عبدالرحمن" صاحب الـ20 عاما، صداقة جمعت بين الشابين لم تفرقهما الحياة، ويبدو أن الموت كذلك، حيث ماتا معًا داخل التوك
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المتهمين (3)

حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
جثة (3)

وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
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ضبط المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شاب (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.
المتهمين

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
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طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
القبض-على-متهم

عاطل يُورِّط نجل شقيقته في جريمة قتل بالخانكة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا ونجل شقيقته بسبب مرورهما بضائقة مالية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من "ن. ص. س- 50 عاما- ربة منزل، بغياب نجلها المدعو "السيد. ا. م- 16 عاما- طالب بالصف الثالث الإعدادي"، حيث خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد. وتم العثور على جثة المجني عليه في الرشاح، وتبين أن مرتكبي الحادث "أحمد. ع. م- 31 عاما- عاطل"، ونجل شقيقته "محمد. ع. ش- 17 عاما- حاصل على دبلوم صنايع".
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