جريمة

ضبط المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

تحرير:محمد عبدالجليل ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
قوات الأمن - صورة أرشيفية
قوات الأمن - صورة أرشيفية
على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شاب (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.
كان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من الشباب بالتعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة. كان اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، قد أصدر قرارًا بحظر سير جميع أنواع كلاب الحراسة المرخصة وغير المرخصة،
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جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
المتهمين

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

أتوبيس فريق غزل المحلة يصطدم بـ3 سيارات.. و7 مصابين

اصطدم أتوبيس فريق غزل المحلة بـ3 سيارات في طريقه لمعسكر الإعداد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وذلك على طريق مصر إسكندرية الزراعي قرب موقف دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام ومستشفيات خاصة لتلقي العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تقوم قوات الحماية المدنية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها.
غرق

كواليس غرق لاعب الاتحاد السابق في نهر النيل بالصف

مع ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة حارة تسود البلاد، قرر لاعب كرة القدم عبد الله سامي التوجه إلى منطقة المعدية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة للاستحمام في نهر النيل، خلع ملابسه وهم بالنزول مرتديا "الشورت" دون أن يدري أنها رحلته الأخيرة نحو الدار الآخرة، لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف مدير الحماية المدنية في انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى واستدعاء أسرته لتسلمها بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.
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مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
حشيش

ضبط 20 طربة حشيش بحوزة 4 عاطلين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أربعة عناصر إجرامية خطرة، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات بدائرة قسم شرطة العامرية غرب المحافظة، حيث تبين وجود نشاط ملحوظ لبعض مروجي المواد المخدرة فى محافظة الإسكندرية للقيام به من أجل ترويج مخدر الحشيش على عملائهم، مستهدفين الشباب فى المراحل العمرية من 16 سنة من طلاب المدارس والجامعات والمترددين على المقاهي ومراكز الشباب والأندية.
القبض-على-متهم

قتل وسرقة وسلاح.. ليلة سقوط «سلامة الدش» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المعروف باسم «سلامة الدش»؛ على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة حية لذات العيار، فضلا عن أنه مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في عدة قضايا جنايات بالقتل والسرقة وحيازة أسلحة دون تراخيص، بينما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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