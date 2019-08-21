ضبط المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

تحرير:محمد عبدالجليل ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

قوات الأمن - صورة أرشيفية

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شاب (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.

كان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من الشباب بالتعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة. كان اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، قد أصدر قرارًا بحظر سير جميع أنواع كلاب الحراسة المرخصة وغير المرخصة،