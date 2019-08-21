حارس ليفربول: مدافعو الفريق "حيوانات"

تحرير:محمد جمال ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

أدريان

علق الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول، على دفاع الريدز مشيدا بالأداء الذى يقدمونه منذ بداية الموسم، ومشيرا إلى أنهم يسهلون عليه مهمته في حراسة مرمى فريق الريدز. وقال حارس المرمى الإسبانى في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من السهل اللعب معه، فهو أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما نملك واحدًا من أفضل المدافعين في العالم وهو فان دايك". وأكمل: "يدافعون أثناء المباريات مثل الحيوانات، بالنسبة لي كحارس مرمى، يتخذون قرارات سهلة، يساعدوننى بها ".

وعن قيادة فريق الريدز لتحقيق لقب السوبر الأوروبي، قال: "نلعب كرة القدم لنعيش هذا النوع من اللحظات وهي لحظات عظيمة، يمكنك الاستمتاع بلحظات جيدة وأخرى سيئة في حياتك المهنية، لكن عليك أن تستمتع بهذه اللحظات". وعن أول ظهور له مع الريدز: "بعد أسبوع واحد فقط من التحاقي بالفريق، شاركت في كأس السوبر الأوروبي،



وعن قيادة فريق الريدز لتحقيق لقب السوبر الأوروبي، قال: "نلعب كرة القدم لنعيش هذا النوع من اللحظات وهي لحظات عظيمة، يمكنك الاستمتاع بلحظات جيدة وأخرى سيئة في حياتك المهنية، لكن عليك أن تستمتع بهذه اللحظات".



وعن أول ظهور له مع الريدز: "بعد أسبوع واحد فقط من التحاقي بالفريق، شاركت في كأس السوبر الأوروبي، شعور رائع، وسعادة لا توصف".



وتطرق أدريان للحديث عن العلاقة بين صلاح وماني، قائلا: "ليس بينهم منافسة شرسة كما يدعى البعض، هذا هراء، أنا سعيد بهما يبليان بلاءً حسنًا، وتجمعهما علاقة جيدة، لقد لعبت ضدهما عدة مرات، والآن ألعب معهما، وأستمتع بذلك".