رياضة

حارس ليفربول: مدافعو الفريق "حيوانات"

تحرير:محمد جمال ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
أدريان
أدريان
علق الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول، على دفاع الريدز مشيدا بالأداء الذى يقدمونه منذ بداية الموسم، ومشيرا إلى أنهم يسهلون عليه مهمته في حراسة مرمى فريق الريدز. وقال حارس المرمى الإسبانى في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من السهل اللعب معه، فهو أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما نملك واحدًا من أفضل المدافعين في العالم وهو فان دايك". وأكمل: "يدافعون أثناء المباريات مثل الحيوانات، بالنسبة لي كحارس مرمى، يتخذون قرارات سهلة، يساعدوننى بها ".
وعن قيادة فريق الريدز لتحقيق لقب السوبر الأوروبي، قال: "نلعب كرة القدم لنعيش هذا النوع من اللحظات وهي لحظات عظيمة، يمكنك الاستمتاع بلحظات جيدة وأخرى سيئة في حياتك المهنية، لكن عليك أن تستمتع بهذه اللحظات". وعن أول ظهور له مع الريدز: "بعد أسبوع واحد فقط من التحاقي بالفريق، شاركت في كأس السوبر الأوروبي،
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مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
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أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
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فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
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أدريان يكشف عن موقفه من مباراة الريدز المقبلة

علق الإسباني أدريان حارس مرمى فريق ليفربول على موقفه من المشاركة فى المباراة القادمة للريدز والتى سيواجه فيها ساوثهامبتون والمقرر أن تقام غدا فى تمام الساعة الرابعة على ملعب ساينت مارى فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإنجليزي (البريميرليج) . وقال أدريان في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعلم، لقد كان موقف الإصابة غريبا جدا، كنا نحتفل باللقب، وفجأة وجدت مشجع يركض نحونا وانزلق أمامي، وفرد الأمن انزلق أيضا لأتعرض لعرقلة وإصابة في كاحلي". وأكمل صاحب الـ32 عاما: "أشعر بتحسن كبير اليوم، وأتمنى أن أكون جاهزا لمباراة الغد أمام ساوثهامبتون"،
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ليفربول مهدد بفقدان حارسه الثاني أمام ساوثهامبتون

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس ليفربول الثاني أدريان، في المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي غدًا السبت أمام ساوثهامبتون، وذلك بعد اصطدامه بأحد مقتحمي الملاعب. وقال مدرب الليفر يورجين كلوب إن الحارس الإسباني تعرض للإصابة في أثناء الاحتفالات بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي. وقال كلوب: "هناك أحد المشجعين قفز على شيء ما وانزلق وركل كاحل أدريان، الأمر مقبول، ولكن علينا النظر لما سيحدث"، وأتى ذلك عقب تصدي أدريان لركلة الجزاء الحاسمة لتامي أبراهام، ليندفع عليه لاعبو الليفر ومن بينهم أحد المشجعين للاحتفال.
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محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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فان دايك: أخبرت أدريان أنه سيكون بطل السوبر الأوروبي

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد خط دفاع نادي ليفربول، عن تألق الحارس الإسباني الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي أدريان، والذي ساهم في تتويج الريدز، أمس الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، في اللقاء الذي فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التي تفوق فيها الريدز.
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