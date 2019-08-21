رسميا.. الاتحاد التونسي يفسخ عقده مع جيريس

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

آلان جيريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي، وأصدر الاتحاد بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء نصه: «أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي». وتعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع آلان جيريس في 13 ديسمبر 2018، بعقد مدته عام ونصف، قابلا للتجديد، لكن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد بعد مرور نحو 8 أشهر فقط.

وقاد المدرب الفرنسي منتخب نسور قرطاج، للوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر على أرضها في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضيين، لكنه خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب النيجيري. تأهل المنتخب التونسي إلى المربع الذهبي لم يعف جيريس من التعرض