رياضة

رسميا.. الاتحاد التونسي يفسخ عقده مع جيريس

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
آلان جيريس
آلان جيريس
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي، وأصدر الاتحاد بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء نصه: «أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي». وتعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع آلان جيريس في 13 ديسمبر 2018، بعقد مدته عام ونصف، قابلا للتجديد، لكن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد بعد مرور نحو 8 أشهر فقط.
وقاد المدرب الفرنسي منتخب نسور قرطاج، للوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر على أرضها في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الماضيين، لكنه خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب النيجيري. تأهل المنتخب التونسي إلى المربع الذهبي لم يعف جيريس من التعرض
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مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
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أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
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فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
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محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
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دونجا: لاعبو المنتخب كانوا منعزلين باستثناء صلاح

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، والمنتخب الوطني، أن أزمة فندق إقامة المنتخب كانت موجودة بالفعل فقط لدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لكن الأمور كانت على مايرام لدى بقية اللاعبين نظرا للانعزال عن أي تواجد جماهيري، ولم تحدث أية مضايقات. وأوضح دونجا، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «mbc مصر»، أن رواد فندق الإقامة كانوا يحرصون طوال الوقت على التقاط الصور مع محمد صلاح، فور علمهم بتواجد بعثة منتخب مصر لأنه نجم كبير بكل تأكيد.
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شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
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المنتخب الوطني للكرة الطائرة يودع أمم إفريقيا

خرج المنتخب الوطنى للكرة الطائرة "رجال" من بطولة إفريقيا 2019، وذلك بعد الهزيمة من المنتخب التونسى، بنتيجة 1-3 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في تونس، وشهدت المباراة استمرار أصحاب الأرض في مسيرتهم الناجحة، إذ يلتقون مع الكاميرون في المباراة النهائية يوم 28 من الشهر الجارى. كان من المنتظر أن تقام مباراة مصر وتونس غدا وتم إقامتها اليوم لظروف إقامة جنازة الرئيس السبسي، ويواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع باليوم نفسه، بعد أن خسرت الأخيرة 0-3 أمام الكاميرون في نصف النهائي الآخر.
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