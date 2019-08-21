حبس محاسب تخفى في نقاب لسرقة شركة بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

متهم - أرشيفية

قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجي مدير نياية قسم ثان شبرا الخيمة حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ من شركة بشبرا وهو يرتدي النقاب، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التزوير. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" في أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".

بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط "محاسب بالشركة المُشار إليها" وعُثر بحوزته على مبلغ قدره 265 ألف جنيه، وخاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات، وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله. وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى "النقاب" للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة،