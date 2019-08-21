فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

فريدة عثمان

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

وكانت فريدة عثمان قد حققت الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية، التي أقيمت قبل أسابيع في كوريا الجنوبية ضمن منافسات 50 مترا فراشة. يذكر أن فريدة كانت أصغر سباحة تشارك في دورة الألعاب العربية عام 2007، وعام 2009، كما فازت بلقب أسرع سباحة في العالم في عامها الرابع عشر. وفي عامي 2009 و2010