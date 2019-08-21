رياضة

فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
فريدة عثمان
فريدة عثمان
حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
وكانت فريدة عثمان قد حققت الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية، التي أقيمت قبل أسابيع في كوريا الجنوبية ضمن منافسات 50 مترا فراشة. يذكر أن فريدة كانت أصغر سباحة تشارك في دورة الألعاب العربية عام 2007، وعام 2009، كما فازت بلقب أسرع سباحة في العالم في عامها الرابع عشر. وفي عامي 2009 و2010
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فريدة عثمان: هذا الموسم الأصعب وفخورة بروحي القتالية

أعربت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، عن سعادتها بعد أن نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي استضافتها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزءًا من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، بينما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية، كما أشارت فريدة عثمان إلى أن هذا الموسم كان من أصعب المواسم فكريا وجسديا.
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فريدة عثمان تحصد البرونزية في بطولة العالم للسباحة

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، في فئة الفراشة بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية التي أقيمت اليوم السبت، وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، فيما حققت السويدية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية. وكانت فريدة عثمان قد تأهلت لنهائي 50م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الفترة من 2 إلى 28 يوليو.
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تأهل فريدة عثمان وعلي خلف الله لنهائي بطولة العالم

تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني، إلى النصف النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة بدولة كوريا الجنوبية، وذلك في سباق 50 متر فراشة بزمن 25:71، كما تأهل علي خلف الله، لاعب المنتخب الوطني، هو الآخر إلى نصف النهائي في سباق 50 متر حرة بزمن 22:04 ضمن منافسات البطولة ذاتها لكن بمنافسات الرجال، لينجح في التأهل لأوليبمياد طوكيو 2020. وتقام النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للسباحة لعام 2019 والتى ينظمها الاتحاد الدولى للسباحة في الفتره ما بين 12 حتى 28 من شهر يوليو الجاري.
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