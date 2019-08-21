جريمة

وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

تحرير:هيثم بطاح ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
جثه-أرشيفية
جثه-أرشيفية
شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
وقام الطبيب باستخراج تصريح بالدفن من الوحدة الصحية، بساحل دجوي، والتي يعمل بها كطبيب ممارس عام. من جانبه، أمر الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وتبين أن الطبيب يقيم في قرية كفر طحلة ببنها، ولديه عيادة ومعمل تحاليل غير مرخصين، وعلى الفور أمر وكيل الوزارة
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حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
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ضبط المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شاب (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.
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جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
المتهمين

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ200 مليون جنيه(صور)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم (3 مصريين– اثنين يحملان جنسية عربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة- الإسكندرية).
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حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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غرامة للممتنع.. اعرف ضوابط سماع الشهود أمام المحكمة

نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحكمة، إذ تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يطلبهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، وتعتبر المرحلة الأهم والأبرز خلال نظر القضايا، هى مرحلة سماع شهود القضية بنوعيهما "الإثبات والنفي"، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفي"، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال طور التحقيق الأولي.
شنق

انتحار فتاة لسوء معاملة أبيها وزوجته في القليوبية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، مصرعها شنقا في سقف حجرتها، بمدينة قها في محافظة القليوبية، حيث أقدمت على الانتحار بسبب انفصال والدها عن والدتها، وكثرة الخلافات الأسرية بينهما وسوء معاملة زوجة والدها الثانية لها. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، وأمر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصرح بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة وتشريح الطب الشرعي لها.
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