وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

تحرير:هيثم بطاح ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.

وقام الطبيب باستخراج تصريح بالدفن من الوحدة الصحية، بساحل دجوي، والتي يعمل بها كطبيب ممارس عام. من جانبه، أمر الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وتبين أن الطبيب يقيم في قرية كفر طحلة ببنها، ولديه عيادة ومعمل تحاليل غير مرخصين، وعلى الفور أمر وكيل الوزارة