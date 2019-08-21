حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

تحرير:كتب – إسلام عبدالخالق ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.

ونقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على «مصطفى رضا عبدالحميد» ابن السبعة عشر ربيعًا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون خلاله