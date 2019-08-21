رياضة

أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
مران الأهلي
مران الأهلي
عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
وخصص محمد يوسف فقرة فنية لتدريب اللاعبين علي إنهاء الهجمات خلال مران الفريق، كما وجه اللاعبين خلال الفقرة الفنية من أجل تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة. وشهد المران تدريبات خفيفة بالكرة لثلاثة لاعبين هم سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن على هامش المران الجماعي تمهيدًا لمشاركتهم لاحقًا في المران الجماعي.
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مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
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فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
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رسميا.. الاتحاد التونسي يفسخ عقده مع جيريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي، وأصدر الاتحاد بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء نصه: «أنهت اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب آلان جيريس وذلك بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي». وتعاقد الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع آلان جيريس في 13 ديسمبر 2018، بعقد مدته عام ونصف، قابلا للتجديد، لكن الطرفين اتفقا على إنهاء التعاقد بعد مرور نحو 8 أشهر فقط.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.
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الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
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