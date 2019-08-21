أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

مران الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

وخصص محمد يوسف فقرة فنية لتدريب اللاعبين علي إنهاء الهجمات خلال مران الفريق، كما وجه اللاعبين خلال الفقرة الفنية من أجل تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة. وشهد المران تدريبات خفيفة بالكرة لثلاثة لاعبين هم سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن على هامش المران الجماعي تمهيدًا لمشاركتهم لاحقًا في المران الجماعي.