مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

تحرير:أحمد محمد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

علي معلول

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد ذكرت قبل 10 أيام، أن نادي الأهلي السعودي يرغب في الحصول على خدمات معلول، إلا أن مصدرا بالنادي الأهلي أكد أن هناك عدة أسباب لرفض العرض السعودي، أولها أهمية اللاعب الفنية للفريق، وصعوبة الاستغناء عنه خاصة بعد قيده في قائمة الفريق الإفريقية، وتعويض خدمات الدولي التونسي