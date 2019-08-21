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بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
بوتين
بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت أول أمس اختبارها لصاروخ كروز توماهوك يُطلق من الأرض يمكن أن يحمل رأسًا نووية وإنه نجح في إصابة أهدافه بعد قطعه مسافة تجاوزت 500 كيلومتر في أول تجربة لها بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تم التوصل إليها بين الطرفين عام 1987.يأتي
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بعد استقالة رئيس الوزراء.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

تقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم أمس الثلاثاء، باستقالته من منصبه، الأمر الذي يدفع البلاد إلى اضطراب سياسي جديد قد يكون هو الأعنف في تاريخها الحديث. حيث إنه يأتي وسط توترات تعصف بالائتلاف الشعبوي الذي يحكم إيطاليا، ويضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حركة "النجوم الخمسة" ذات الميول اليسارية. وسيقرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد التشاور مع القوى السياسية، ما إذا كان يمكن تشكيل حكومة جديدة؟، وإذا لم يتمكن من ذلك، سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة.
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دون استغاثة.. تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

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استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق من اليوم، بعد خلافات مع أعضاء التحالف. ويأتي قرار رئيس الوزراء الإيطالي بعد قرار حزب "الرابطة" الحاكم، بالتصويت على قرار بسحب الثقة من التحالف الحاكم أمام البرلمان. وقال كونتي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب قرار حزب "الرابطة" إنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء.
البريكست

الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البحث عن حلول جديدة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد التقارير التي تحذر من تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. حيث قام جونسون بأول محاولة علنية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق "البريكست"، وأرسل رسالة إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، قال فيها إنه يريد استبدال أحكام الخطة البديلة للحدود الأيرلندية في اتفاقية "البريكست"، "بالتزام قانوني" بعدم بناء حدود صلبة أو إجراء عمليات تفتيش بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي الحدود الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
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ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014، بحسب "روسيا اليوم". وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أواخر يونيو 2018، أن ترامب، مقتنع تماما بعودة روسيا لمجموعة الثماني الكبرى "G8". وأوردت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق ترامب واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.
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نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
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غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
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ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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