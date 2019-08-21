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البابا تواضروس: التسامح يحل المشكلات بين البشر

٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة. وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، لافتا إلى أن القديسة مريم العذراء محبوبة جدا ونطوبها باستمرار. وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى جزءً من الكتاب المقدس والخاص بمعجزة عرس قانا الجليل، موضحا أن الله يمنح الإنسان باستمرار العديد من النعم ويسكبها على كل البشر.
وتحدث البابا تواضروس حول مفهوم "الشفقة" وهى لها الكثير من المعانى والاحساس بالآخر، وهو ما قامت به السيدة العذراء أثناء حضورها "عرس قانا الجليل" عندما طلبت من السيد المسيح أن يصنع معجزة حتى لا يقع أصحاب العرس فى حرج أمام المدعوين.وأضاف أن أعمال السيد المسيح كلها كانت تتسم بالمحبة والرحمة والشفقة وهو
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عبدالله-حمدوك (1)

حمدوك يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان.. من هو؟

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء. وصل حمدوك صباح اليوم قادمًا من إثيوبيا، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام: مصر تقود العرب وإفريقيا في مكافحة الجريمة

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أن مصر باتت تقود عربيًا وإفريقيًا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة التي تضم أنماطا من الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية فضلًا عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب. ونوه في تصريحات اليوم الأربعاء، بانعكاس هذا النجاح على كم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها النيابة العامة المصرية مع العديد من دول إفريقيا وأوروبا ودول في شرق آسيا.
مصطفى-مدبولي

إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: تقنيات حديثة لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
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البابا تواضروس

البابا تواضروس عن «الملابس غير اللائقة»: يجب أن نخشى الله دون قانون

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، على تعرضه الدائم للهجوم، قائلا: "لا يوجد سر فهدفنا هو الخدمة وهذه هي وظيفتنا وإذا ركزنا في كل شيء مش هنخلص والوقت قصير"، متابعًا أنه لا يوجد قانون يمنع الملابس غير اللائقة، وأن الشخص يجب أن يميز ما يليق به، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، جاء ذلك خلال لقاء أجاب فيه البابا على أسئلة أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وأكد البابا أن تغيير موعد عيد الميلاد المجيد لم يتم طرحه أو مناقشته في المجمع المقدس.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس: الفهلوة مرفوضة.. ولا انقسام بالمجمع المقدس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة، وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن، ما زالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد، مشيرا في سياق حديثه خلال العظة الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إلى أنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون.
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة تتبرع ماليا لمعهد الأورام

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقدم مشاركتها المالية مثل كل المساهمات والتبرعات التي قدمها جميع أبناء الوطن، للمعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي أصابه. وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من دير الشهيد مارمينا بمريوط بمحافظة الإسكندرية، بخالص العزاء باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابي.
قداس-ذكرى-نياحة-الأنبا-إبيفانيوس (4)

البابا تواضروس في ذكرى إبيفانيوس: هو شهيد أمين

«عاش أمينًا في حياته، نراه بعد أن تخرج طبيبًا يعمل، وطبيبا حكيمًا، ثم يصير راهبا عفيفا في هذا الدير العامر، ثم كاهنا خادما، ثم أسقفًّا رقيقا في مشاعره وفي حضوره، وأخيرا شهيدا أمينا أدى رسالته بأمانة فاستحق أن يكون له أكليل الحياة». بهذه الكلمات وصف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «أخاه» كما كان يدعو الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، في قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيله عن عالمنا، اليوم الإثنين، مؤكدا أنه «شهيد»، وهي المكانة التي استكثرها عليه أحد الأساقفة في وقت سابق هذا العام.
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