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تامر أمين يهاجم «ولاد رزق»: زي عبده موتة

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
تامر أمين
تامر أمين
شن الإعلامي تامر أمين هجوما حادا على فيلم "ولاد رزق2"، الذي يعرض حاليا في دور السينما، والذي تمكن من تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية، إذ يأتي ثانيا في قائمة الأفلام المعروضة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي عرض قبل أيام من بدء الموسم فعليا. واتهم "أمين"، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، فيلم "ولاد رزق2" بـ"تقديس شطارة البلطجي"، قائلا إن العمل مماثل لأفلام عبده موتة وقلب الأسد.
وتابع "أمين": "الأفلام اللي نجمت محمد رمضان، وخلته نجم النجوم، هي الألماني وعبده موته وقلب الاسد، الأفلام ديه اللي خلت العيال يرموا القطارات بالحجارة، وانتشر بسبب الأفلام ديه فكرة السلبية واللامبالاة، مبقاش عندنا فكرة العيب". يذكر أن وزارة النقل قد أصدرت تحذيرا بأن قطاراتها لن تتوقف في المحطات التي
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مهرجان الجونة

إعلان قائمة الأفلام المشاركة في منطلق الجونة

استقبل مهرجان الجونة السينمائي، في مختبر الإبداع وتطوير المشاريع، نحو 133 طلب تقديم لتوفير الدعم الفني والمالي، «92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج». تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 روائية طويلة و5 وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة). وأعلن المهرجان القائمة النهائية للمشاريع والأفلام المشاركة من عدة بلدان من المنطقة العربية والشرق الأوسط، في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي.
عبد المطلب

قصص أشهر 3 أغان لعبد المطلب.. أجر إحداها 6 جنيهات

إن كان هناك أب حقيقي للغناء الشعبي المصري فلا شك أنه "طِلب"، صوت مصر، الفلاح الحافظ للقرآن، والقادم من قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة، بحثًا عن المجد، حتى وصل إلى مداه بأغانٍ وأعمال سينمائية لم يفنَ شبابها وزمانها بعدُ، رغم غياب صاحبها محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، المولود في 13 أغسطس 1910، والراحل في 21 أغسطس 1980، إذ إن إرثه الفني المتروك خلفه ثقيل ثقل موهبته التي كوَّن بها مدرسته الخاصة في الغناء، إلى أن وصل إلى عمادة الفن الشعبي المصري والعربي.
Spider-Man-Homecoming

سبايدر مان يرحل عن عالم مارفل لهذا السبب

تلقى محبو شخصية البطل الخارق، الرجل العنكبوت (سبايدر مان) حول العالم، خبرا مؤسفا اليوم الأربعاء، بعد إعلان شركة ديزنى العالمية استغناءها عن خدمات الشخصية الشهيرة داخل عالمها السينمائى، بعد فشل المفاوضات مع شركة سونى المالكة لحقوق الشخصية سينمائيًّا. 3 سنوات فقط هي عمر الرجل العنكبوت بشكله الجديد الذى نسج خيوطه الممثل الشاب توم هولاند داخل إطار عالم "مارفل"، بالتزامن مع انطلاق فيلمه الأول "Homecoming" عام 2016، وأتبعه بنجاح جماهيري غير مسبوق تخطى إيرادات المليار دولار عبر جزئه الثانى الذى حمل اسم "Far from Home" الذى ظهر للنور الشهر الماضى.
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فيلم الكنز

إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2 في أول أيام عرضه

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عرضه، وذلك في يوم الوقفة أمس السبت، إذ إن الفيلم حصد 212 ألفا و904 جنيهات، وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز- الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
فيلم خيال مآتة

قائمة أفلام عيد الأضحى.. أكشن ورعب وكوميديا وجريمة

أيام قليلة وتستقبل دور العرض كل الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، والتي وصل عددها إلى 5 أفلام، تتنوع ما بين الأكشن والرعب والدراما الاجتماعية والكوميديا، ويعد هذا الموسم هو الأصعب خلال عام 2019 سينمائيا، كون أغلب المشاركين فيه نجوم شباك، وسبق أن حققت أفلامهم أرقاما قياسية؛ على سبيل المثال، الفنان أحمد عز، الذى شارك فى الموسم الماضى بفيلم «الممر» الذى تخطت إيراداته سبعين مليون جنيه، وأيضا الفنان كريم عبد العزيز الذي تجاوز آخر فيلم له «نادي الرجال السري» الذي عرض فى موسم منتصف العام، خمسين مليون جنيه.
محمد-رمضان (1)

محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
بوسي (2)

بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
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