تامر أمين يهاجم «ولاد رزق»: زي عبده موتة

تحرير:التحرير ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

تامر أمين

شن الإعلامي تامر أمين هجوما حادا على فيلم "ولاد رزق2"، الذي يعرض حاليا في دور السينما، والذي تمكن من تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية، إذ يأتي ثانيا في قائمة الأفلام المعروضة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي عرض قبل أيام من بدء الموسم فعليا. واتهم "أمين"، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، فيلم "ولاد رزق2" بـ"تقديس شطارة البلطجي"، قائلا إن العمل مماثل لأفلام عبده موتة وقلب الأسد.

وتابع "أمين": "الأفلام اللي نجمت محمد رمضان، وخلته نجم النجوم، هي الألماني وعبده موته وقلب الاسد، الأفلام ديه اللي خلت العيال يرموا القطارات بالحجارة، وانتشر بسبب الأفلام ديه فكرة السلبية واللامبالاة، مبقاش عندنا فكرة العيب". يذكر أن وزارة النقل قد أصدرت تحذيرا بأن قطاراتها لن تتوقف في المحطات التي