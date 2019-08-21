نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد
تحرير:وكالات
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد
في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام.
وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".
وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
وتابع: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، مضيفا "سنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية".وأردف: "نهدف لإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"،
وتابع: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، مضيفا "سنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية".
وأردف: "نهدف لإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"، مبرزا أنه سيتم "وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار".
كما تحدث رئيس الحكومة الجديد عن تمثيلية النساء، قائلا "نحتاج إلى أن يكون تمثيل النساء عادلا".
وحمدوك البالغ من العمر 65 عاما، يحمل شهادتي دكتوراه (1993)، والماجستير (1989) في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، وسبقهما في العام 1981 بالحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم (مع مرتبة الشرف)، بحسب "سكاي نيوز عربية".