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نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد
في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
وتابع: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، مضيفا "سنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية".وأردف: "نهدف لإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"،
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نعمات خير

نعمات عبد الله.. «كنداكة» على رأس القضاء السوداني

في الأيام الأولى من اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، برزت آلاء صلاح الناشطة السودانية بثوبها الأبيض التقليدي كأيقونة للثورة السودانية، وهي تلقي بكلمات القصيدة الثورية التي اشتهرت باسم "حبوبتي كنداكة". وكان لكنداكات السودان، وهو الاسم الذي كان يطلق على الملكات النوبيات قديما، دور كبير في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبطبيعة الحال كان يجب أن يكون للنساء دور في الفترة الانتقالية التي بدأت فصلا جديدا بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الدستوري، وتشكيل المجلس السيادي.
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الطائرات المجهولة تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

تعرض العراق في الآونة الأخيرة لهجمات مجهولة استهدفت عدة مواقع، من بينها انفجار مصنع ألبان تابع لشركة إيرانية قبل 3 أشهر غرب كربلاء، بطائرة مسيرة، والهجمات على معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي. وأحدث تلك الهجمات انفجار مخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، داخل قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، شمال العراق، في تفجير هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري. وسبق الهجوم الأخير توقع برلماني عراقي بارز أن تشن الطائرات المسيرة المجهولة هجمات جديدة مع تغيير في خطتها من استهداف معسكرات الحشد الشعبي إلى استهداف دور العبادة والمؤسسات الحكومية.
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غاب العاشر.. 9 أعضاء بالمجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين

أدى 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني، اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وعباس علي بابكر رئيس القضاء المكلف، وتعذر على العضو العاشر محمد حسن التعايشي القسم لتواجده خارج البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يأتي ذلك بعدما أدى البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس أمام مجلس القضاء برئاسة يحيى أبو شورة، في أعقاب إعلان الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.
السودان

السودان الجديد يعيد الأقباط والمرأة للساحة السياسية

حمل المجلس السيادي السوداني الذي سيقود هذا البلد لفترة انتقالية لمدة 39 شهرا العديد من المفارقات التي ربما تغير المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية المقبلة، حيث سيكون لهذا المجلس السلطة الأعلى على الإطلاق في البلاد. وفتح السودان صفحة جديدة السبت الماضي، عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث توج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
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حمدوك يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان.. من هو؟

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء. وصل حمدوك صباح اليوم قادمًا من إثيوبيا، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.
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تعرف على اختصاصات وصلاحيات المجلس السيادي بالسودان

حددت "الوثيقة الدستورية"، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" الذي أعلن تشكيله اليوم. ويتكون المجلس من 5 عسكريين اختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين اختارتهم "الحرية والتغيير"، والعضو الحادي عشر اختيرت بالتوافق. وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وضم في عضويته، من العسكريين الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر،
العاصمة السودانية الخرطوم

هل تنجح «الوثيقة الدستورية» فى لم شمل السودان؟

فى خطوة وصفها المجتمع الدولى بالإيجابية لحل أزمة الخرطوم عقب رحيل عمر البشير عن الحكم، أبريل الماضى، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية. وقع "الوثيقة الدستورية"، أول من أمس، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع، بحضور رؤساء وزراء من مختلف دول العالم، وفى مقدمتهم مصر وإثيوبيا.
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البشير في القفص بتهم فساد وتمويل الإرهاب (صور)

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الإثنين، لأول مرة، وهو داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام. ووفقا لـ"السودان تريبيون"، فقد ارتدى البشير الزي السوداني التقليدي، وبدا في بعض الصور مبتسما، وفي أخرى يحيي بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة، وفي ثالثة وهو يتحدث على ما يبدو مع أحد محاميه. وأضافت الصحيفة أنه بعد الاستماع إلى أقواله، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
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