نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد

في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.

وتابع: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح"، مضيفا "سنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية".وأردف: "نهدف لإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل"،