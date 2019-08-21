رياضة

ريال بيتيس عن عودة ميسي للتدريب: «لا تتعجل يا ليو»

تحرير:محمد جمال ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
عاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسبانى للتدريبات مرة أخرى وذلك بعد إصابة منعته من المشاركة فى أولى مباريات برشلونة الإسبانى أمام فريق أتليتك بيلباو والتي خسرها برشلونة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهم خلال الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا). وأعلن برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن عودة البرغوث الأرجنتينى، حيث تم نشر صورة له فى التدريبات الجماعية مع تعليق: "أهلا بك فى التدريبات الجماعية".
?? #Messi vuelve a entrenar con el grupo ?? pic.twitter.com/WREQAOsgHa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 21, 2019   وعلى الجانب الآخر رد فريق ريال بيتيس على عودة ميسي عبر "تويتر" بشكل ساخر: "لا تتعجل يا ليو، ليس لديك القوة بعد للعودة". No tengas prisa, Leo ??? No hace falta que fuerces
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كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".
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ميسي مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة المقبلة

واصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة، حيث أصيب البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسي فى ظهوره الأول بتدريبات نادى برشلونة، وذكر الموقع الرسمى للفريق الكتالوني فى وقت سابق أن ميسي يعاني من ألم من الدرجة الأولى فى الجزء السفلى لساقه اليمنى. وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني لا يزال يغيب عن التدريبات حتى اليوم، وأنه يواصل التدريب بمفرده للتعافى من الإصابة التى طالته أثناء التدريبات.
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ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

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برشلونة يسقط فى افتتاح الدورى الإسباني أمام بلباو

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برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
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