ريال بيتيس عن عودة ميسي للتدريب: «لا تتعجل يا ليو»

تحرير:محمد جمال ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

ليونيل ميسي

عاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسبانى للتدريبات مرة أخرى وذلك بعد إصابة منعته من المشاركة فى أولى مباريات برشلونة الإسبانى أمام فريق أتليتك بيلباو والتي خسرها برشلونة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهم خلال الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا). وأعلن برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن عودة البرغوث الأرجنتينى، حيث تم نشر صورة له فى التدريبات الجماعية مع تعليق: "أهلا بك فى التدريبات الجماعية".

?? #Messi vuelve a entrenar con el grupo ?? pic.twitter.com/WREQAOsgHa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 21, 2019 وعلى الجانب الآخر رد فريق ريال بيتيس على عودة ميسي عبر "تويتر" بشكل ساخر: "لا تتعجل يا ليو، ليس لديك القوة بعد للعودة". No tengas prisa, Leo ??? No hace falta que fuerces