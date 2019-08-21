طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

أيمن طاهر

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".

وواصل حديثه قائلا: "لن أتردد في تلبية نداء الزمالك في أي لحظة كما حدث في السابق، فهذه ليست أول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة، لكن عندما يناديني بيتي ألبي النداء.. رحلت عن الزمالك وتركت توليفة قوية لحراسة مرمى الزمالك بين الحاضر والمستقبل". واختتم: "انضمام عواد وأبو جبل سيكون قوة لحماية