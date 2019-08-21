رياضة

طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
أيمن طاهر
أيمن طاهر
وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".
وواصل حديثه قائلا: "لن أتردد في تلبية نداء الزمالك في أي لحظة كما حدث في السابق، فهذه ليست أول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة، لكن عندما يناديني بيتي ألبي النداء.. رحلت عن الزمالك وتركت توليفة قوية لحراسة مرمى الزمالك بين الحاضر والمستقبل". واختتم: "انضمام عواد وأبو جبل سيكون قوة لحماية
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كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

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جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

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ريال بيتيس عن عودة ميسي للتدريب: «لا تتعجل يا ليو»

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بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب أوغندا

ذكر موقع Kawowo الأوغندي، أن إدارة نادي بيراميدز أنهت التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا، قادمًا من نادي كالمار السويدي، مؤكدًا أن اللاعب البالغ عمره 22 عامًا، يتواجد حاليًا في مصر منذ أمس الجمعة، من أجل إتمام الصفقة، التي تجمعه مجددًا بالمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد الخروج من بطولة كأس إفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.
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ماذا قدم إسلام جابر الوافد الجديد لصفوف الزمالك؟

ارتبط اسم إسلام جابر، لاعب مصر للمقاصة، بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وتمت إعارة اسلام جابر فالموسم المنقضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد لفت أنظار العديد من الأندية، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب، لكنه لم ينضم لقائمة الفراعنة الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وشارك في مباراة نيجيريا الودية التي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.
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الظهور الأول.. كهربا يشارك في خسارة أفيس

شارك محمود عبد المنعم كهربا، مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لأول مرة في لقاء ودي أمام نظيره فييرينسي استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتقاله إلى الفريق البرتغالي، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، ودفع أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الفارس الأبيض الأسبق، بكهربا كأساسي في المباراة وأكملها حتى نهايتها، وفي الشوط الأول لعب كمهاجم صريح، قبل أن يتغير مركزه في الشوط الثاني ويشارك خلف المهاجمين، وخسر فريق أفيش بهدف نظيف جاء عن طريق جواو تافاريز.
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عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .
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