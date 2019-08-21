جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

اتحاد الكرة

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد