رياضة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

تحرير:أحمد بركات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد
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أبرز قرارات اجتماع أندية العمومية بنادي الإعلاميين

أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين، والتى كان أبرزها رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتوجيه دعوة للأندية لتعديل الائحة، والتى من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل. وجاءت التوصيات بعد تهميش الاتحاد لدور الجمعية العمومية للأندية، بالرغم من الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية خلال الأيام الماضية ورفض الاتحاد مقابلتهم.
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وفد خماسي من الجبلاية يطير إلى سويسرا

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل وفد خماسي يسافر إلى سويسرا لمقابلة مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يرغب الوفد الخماسي في الحصول على اعتماد رسمي بتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية قبل الانتخابات الجديدة. ويضم الوفد الخماسي كلا من: محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، هرماس رضوان رئيس بني عبيد، وأحمد مجاهد ورحمي حجازي وعلي سليم. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.
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تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.
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7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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