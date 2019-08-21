«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين
الأب معروف بالسيرة الطيبة وسط جيرانه وكان يعترض على تصرفات زوجته وأبنائه.. الزوجة والأبناء تخلصوا من المزارع عن طريق جارهم العاطل ووعدوه بزواج ابنتهم ومنحوه مبلغا
تحرير:محمد أبو زيد
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
جثة _ أرشيفية
منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
صبر "صبري"
"صبري" كان له نصيب من اسمه، إذ صبر على أولاده وزوجته سنين لم يكن الرجل صاحب الـ62 عاما يريد من الدنيا سوى أن ينصلح حال عائلته المكونة من زوجة وابنة وشابين ضاع شبابهما في تعاطي المخدرات لم يرض "الحال المايل" الرجل الذي يتمتع بالسيرة الطيبة، وحاول مرات أن يثني أبناءه عن سلوك طريق الشيطان، كم
صبر "صبري"
"صبري" كان له نصيب من اسمه، إذ صبر على أولاده وزوجته سنين لم يكن الرجل صاحب الـ62 عاما يريد من الدنيا سوى أن ينصلح حال عائلته المكونة من زوجة وابنة وشابين ضاع شبابهما في تعاطي المخدرات لم يرض "الحال المايل" الرجل الذي يتمتع بالسيرة الطيبة، وحاول مرات أن يثني أبناءه عن سلوك طريق الشيطان، كم دعا الرجل ربه أن ينصلح حالهم، وما بين دعوات ونصح كانت حياة الرجل تسير في الوقت الذي ضرب أولاده بنصائح والدهم العجوز عرض الحائط وبات الرجل وكلامه حملا ثقيلا على قلوبهم التي لا تعرف الرحمة.
الشيطانة تعظ
جلس الأبناء في التفكير لحل يضع حدا لتدخلات والدهم في حياتهم التي اختاروها لأنفسهم في جلسة عائلية كان الشيطان حاضرا على تفاصيلها، باركت الأم "الشيطانة" الفكرة، وراحوا يضعون الخطوط العريضة للخطة الملعونة بعدما قست قلوبهم وحلت مكانها حجارة صماء، لم يتذكروا لأبيهم موقفا طيبا طيلة حياتهم يثنيهم عن فعلتهم النكراء ويلين قلوبهم المتحجرة وأجمعوا على قتله حتى يفسح لهم الطريق الملعون الذي يسلكونه بخطوات ثابتة.
سهرة وخطة
فكر الأبناء في خطة لقتل الوالد دون أن تلطخ أيديهم بدمائه وحتى يكونوا فوق مستوى الشبهات، وراحوا يفكرون في جارهم العاطل الذي يسهر معهم ليلا ويشاركهم تعاطي المخدرات، وفي أثناء السهرة عرضوا عليه الأمر مع وعد بتزويجه شقيقتهم الشابة بعد انتهاء المهمة وقتل والدهم في محاولة لإغرائه وكسب وده واستغلوا فرصة حاجته للمال وزادوا في العرض ومنحوه مبلغا، ابتسم الجار ولم يقاوم قوة العرض المغري وهز رأسه بالموافقة، تنفست الزوجة التي خانت العيش والملح وكأنها تبث سمومها في الهواء، مثل الأفعى، تمني نفسها بلحظة الخلاص من والد أبنائها.
قتل وبلاغ
كان الجار ينفذ بنود الخطة كما وضعها مع الأم وأبنائها، فبعد أن سهلوا له دخول المنزل كان "صبري" يغط في نوم عميق على أريكته التي اعتاد النوم عليها، دخل الجار القاتل وهوى على رأسه بـ«شومة» حتى فاضت روحه إلى بارئها، وعندما تأكد من موته فرَّ هاربا، لتبدأ الأم وابنتها باقي الخطة وحبكها بالصراخ والعويل حتى تجمّع الجيران على الصوت الذي هز أركان المنزل وادعتا أن مجهولين قتلوا الرجل وهرب ليبلغ الأهالي قسم الشرطة، وسرعان ما كان رجال مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس يجوبون المكان بحثا عن طرف خيط يقودهم للقاتل.
حل اللغز
التحريات كشفت عن أن خلافات دائمة كانت بين المجني عليه وزوجته وأبنائه، وأنه كان يتمتع بسيرة طيبة وحب جيرانه، وكان دائما ما يعترض على تصرفات زوجته وأبنائه المنحرفة الذين اعتادوا تعاطي المخدرات مع جارهم، فضلا عن علاقاتهم المشبوهة مع بعضهم، وبدأت رويدا خيوط الجريمة تتضح رؤيتها لرجال المباحث بعدما دلت التحريات أن الزوجة وأبناءها وراء ارتكاب الجريمة، ليتم القبض عليهم واعترفوا بالجريمة بالاشتراك مع جارهم منفذ عملية القتل مقابل مبلغ 2000 جنيه، لتأمر نيابة السويس بحبس المتهمين الخمسة على ذمة التحقيقات ليلقوا مصيرهم خلف القضبان بعدما قتلوا مَن وهبهم الحياة وسلبوا منه حياته في الكبر.