جريمة

«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

الأب معروف بالسيرة الطيبة وسط جيرانه وكان يعترض على تصرفات زوجته وأبنائه.. الزوجة والأبناء تخلصوا من المزارع عن طريق جارهم العاطل ووعدوه بزواج ابنتهم ومنحوه مبلغا
تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
جثة _ أرشيفية
جثة _ أرشيفية
منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
صبر "صبري" "صبري" كان له نصيب من اسمه، إذ صبر على أولاده وزوجته سنين لم يكن الرجل صاحب الـ62 عاما يريد من الدنيا سوى أن ينصلح حال عائلته المكونة من زوجة وابنة وشابين ضاع شبابهما في تعاطي المخدرات لم يرض "الحال المايل" الرجل الذي يتمتع بالسيرة الطيبة، وحاول مرات أن يثني أبناءه عن سلوك طريق الشيطان، كم
اقرأ المزيد
المتهمين (3)

حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
جثة (3)

وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (5)

ضبط المعتدين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شاب (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
نصاب-ينتحل-صفة-مستشار (1)

بأوراق مضروبة.. نصاب السويس انتحل صفة مستشار (صور)

نجح ضباط مباحث إدارة المرور بالسويس، صباح اليوم الجمعة، في ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مزورة، يحمل قائدها رخص مزيفة وادعى انتمائه للهيئة القضائية. وكانت إدارة المرور قد شنت حملات لضبط المخالفين بشوارع السويس بقيادة العميد محمد عبد الله قائد المرور، وخلال الحملة اشتبه ضباط مباحث المرور فى سيارة «BMW» تحمل لوحة معدنية تنتمي للهيئة القضائية. بفحص اللوحة المعدنية تبين، أن أرقامها مزورة وأن جميع الأوراق التي يحملها قائد سيارة مزورة، وعلى الفور قام المقدم محمد ماهر ورئيس مباحث المرور بضبط المتهم وترحيله إلى قسم شرطة السويس.
محكمة

السجن 15 عاما لربة منزل وزوجها صورا مدير شركة عاريا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان وعبد الحميد مصطفى هندي وأشرف محمد الجميل وأمانة سر عبد الجليل خليفة بالسجن 15 سنة لكل من "إ.ص.ف"ربة منزل وزجها المدعو"م. أ. أ"فرد أمن بشركة خاصة و"ح.ع.م" عاطل لاتهامهما بخطف المجني عليه "إ.م.ب"مدير بشركة بترول. تعود الواقعة في القضية رقم 9588 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ يفيد يقيام 3 أشخاص بخطف شخص داخل شقة بدائرة القسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org