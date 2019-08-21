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ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

تحرير:أ.ش.أ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
ترامب
ترامب
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
وكانت الخارجية الأمريكية حذّرت في وقت سابق من عودة تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أنه "أعاد بناء نفسه كما كان في السابق".وطالب الرئيس الأمريكي في فبراير الماضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولًا أوروبية أخرى، بالسماح بعودة أكثر من 800 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي يحملون جنسيات أوروبية ممن اعتقلوا في سوريا،
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بسبب جزيرة «جرينلاند».. ترامب يوجه رسالة قاسية للدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
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الصين تحذر.. ترامب يوافق على بيع 66 مقاتلة لتايوان

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الكونجرس رسميا بخططها للترخيص ببيع 66 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بقيمة 8 مليارات دولار إلى تايوان، على الرغم من اعتراضات بكين، في خطوة تجعل الصفقة أقرب للحدوث. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على طلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التابع لتايبيه في الولايات المتحدة، وسفارة تايوان الموجودة بحكم الواقع، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع، لشراء المقاتلات، وسلمت إخطارا رسميا إلى الكونجرس، وهي خطوات أساسية لإكمال مثل هذه الصفقات.
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بومبيو:سنمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك». وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.
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ترامب: اقتصاد أمريكا قوي بسبب تخفيض الضرائب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر فى احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أى ركود. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض اليوم ، "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة فى نسب الضرائب، فأنا أنظر فى ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التى جعلت واشنطن فى وضع اقتصادى قوى". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون فى ذلك.
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لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
حمزة بن لادن

أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
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