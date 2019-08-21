رياضة

كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".
وواصل كلوب تصريحاته، قائلا: "كوتينيو لديه رؤية رائعة وقرارات مميزة، منذ أليساندرو دل بييرو الذي أطلق تسديدات صاروخية من زوايا مماثلة، لم أر لاعبًا قادرا على الدخول إلى العمق وصنع الخطورة مثل كوتينيو". واختتم المدرب الألماني: "بايرن يحتاجه، وعليهم أن يعاملوه جيدًا حتى يُخرج كل قدراته، الدوري الألماني
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اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
أيمن-طاهر‎

طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".
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ريال بيتيس عن عودة ميسي للتدريب: «لا تتعجل يا ليو»

عاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسبانى للتدريبات مرة أخرى وذلك بعد إصابة منعته من المشاركة فى أولى مباريات برشلونة الإسبانى أمام فريق أتليتك بيلباو والتي خسرها برشلونة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهم خلال الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا). وأعلن برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن عودة البرغوث الأرجنتينى، حيث تم نشر صورة له فى التدريبات الجماعية مع تعليق: "أهلا بك فى التدريبات الجماعية".
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ريبيري‎

ريبيري على بعد خطوة من فيورنتينا

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، سيستقر به الأمر في فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعدما تعطلت المفاوضات مؤخرًا بسبب الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حاليًّا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو.
نيمار

مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن برشلونة تخطط للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع محاولة ضمه بشكل نهائى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالونى لشبكة "إي إس بي إن"، عن أنه لن يوجد أى لاعبين فى الصفقة، وأن المناقشة مستمرة الآن فى إدارة البارسا للاتفاق على سعر نقل اللاعب خلال الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتقل نيمار لقلعة الكامب نو فى صفقة تبادلية تضم كلا من كوتينيو وراكتيتش بالإضافة لمبلغ مالى، لكن إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ أدت إلى فشل الصفقة.
جائزة-بوشكاش‎

ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2019، والتي ضمت عشرة أهداف، حيث ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني كأبرز المرشحين للجائزة، عن هدفه في شباك ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي أحد أبرز المتنافسين على الجائزة، حيث ترشح عن هدفه في شباك تورنتو، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
نيمار

تأثير رحيل كوتينيو في عودة نيمار إلى برشلونة

يستعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو للخطوة التالية في مسيرته الاحترافية، بعد انتقاله أمس إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ليفتح باب التساؤلات أمام تأثير تلك الصفقة في قدرة برشلونة على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. ويرى المتفائلون من عشاق برشلونة أن إدارة البارسا سمحت لكوتينيو بالرحيل من أجل إظهار اقترابها من التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض مع العملاق الكتالوني، وفي حال أجبر الفريق الفرنسي على ذلك، فسيحاول الخروج بأكبر مكسب ممكن.
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