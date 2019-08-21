كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تحرير:علي الزيني ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

يورجن كلوب

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".

وواصل كلوب تصريحاته، قائلا: "كوتينيو لديه رؤية رائعة وقرارات مميزة، منذ أليساندرو دل بييرو الذي أطلق تسديدات صاروخية من زوايا مماثلة، لم أر لاعبًا قادرا على الدخول إلى العمق وصنع الخطورة مثل كوتينيو". واختتم المدرب الألماني: "بايرن يحتاجه، وعليهم أن يعاملوه جيدًا حتى يُخرج كل قدراته، الدوري الألماني