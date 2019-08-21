غارة لقوات الاحتلال تستهدف موقعا للشرطة البحرية بغزة

تحرير:وكالات ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

صورة أرشيفية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن غارة جوية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا للشرطة البحرية غرب مدينة غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن قذيفة صاروخية أطلقت مساء الأربعاء، من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" وسقطت في مكان مفتوح، دون وقوع إصابات أو أضرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة.

وشدد على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جهته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع. وأوضح