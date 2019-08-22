طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

غارات طيران جيش الاحتلال على قطاع غزة

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية «وفا» أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، بـ3 صواريخ، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة، فضلا عن تطاير وتكسير في زجاج النوافذ. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.

كانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت، الأحد، استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جنود الاحتلال في شمال القطاع، وفقًا لـ«العربية».وشن الطيران الحربي لجيش الاحتلال، السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان.ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن طيران الاحتلال شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان