حريق يلتهم مكتبة بمنوف..وأهالي: بسبب الألعاب النارية

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

حريق - أرشيفية

شب حريق هائل فى إحدى المكتبات بمدينة منوف، فى محافظة المنوفية، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع انتقاله للعقارات المجاورة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بشأن اشتعال النيران فى إحدى المكتبات الكائنة بشارع الشيخ علوى عند تقاطع مسجد الشيخ زوين، بمدينة منوف. على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران وانتقالها إلى مساكن مجاورة، لاسيما مع ضيق الشوارع.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق شب فى إحدى المكتبات الخاصة ببيع الكتب وألعاب الأطفال، ومن بينها الألعاب النارية، مما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران التى وصلت إلى العمارة أعلى المكتبة.وأضاف شهود عيان أن قوات الشرطة وصلت إلى موقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا فى محيطه، لمنع وصول الأهالى إلى منطقة النيران، وذلك بسبب