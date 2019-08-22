جريمة

حريق يلتهم مكتبة بمنوف..وأهالي: بسبب الألعاب النارية

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
شب حريق هائل فى إحدى المكتبات بمدينة منوف، فى محافظة المنوفية، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع انتقاله للعقارات المجاورة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بشأن اشتعال النيران فى إحدى المكتبات الكائنة بشارع الشيخ علوى عند تقاطع مسجد الشيخ زوين، بمدينة منوف. على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران وانتقالها إلى مساكن مجاورة، لاسيما مع ضيق الشوارع.
وأفاد شهود عيان بأن الحريق شب فى إحدى المكتبات الخاصة ببيع الكتب وألعاب الأطفال، ومن بينها الألعاب النارية، مما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران التى وصلت إلى العمارة أعلى المكتبة.وأضاف شهود عيان أن قوات الشرطة وصلت إلى موقع الحريق، وفرضت طوقا أمنيا فى محيطه، لمنع وصول الأهالى إلى منطقة النيران، وذلك بسبب
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
المتهمين (3)

حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
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وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
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حبس محاسب تخفى في نقاب لسرقة شركة بشبرا الخيمة

قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجي مدير نياية قسم ثان شبرا الخيمة حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ من شركة بشبرا وهو يرتدي النقاب، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التزوير. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" في أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".
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حريق-في-وسط-البلد (2)

3 سيارات إطفاء تخمد حريق محل تجاري بالقطامية

استغاث الأهالي فى منطقة القطامية صباح اليوم بقوات النجدة والإطفاء، جراء اندلاع حريق فى محل تجاري بأحد عقارات المنطقة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتمكنوا من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة وطوابق عليا، وحرص رجال الإطفاء على إخلاء المبنى وتأمين خروج السكان منه خلال التعامل مع النيران، خاصة بسبب حالة الهلع التى انتابتهم جراء الحريق، واستمر إخلاء المبنى لحين إتمام عملية الإطفاء والتبريد، ضمانًا لعدم تعرض أي من المواطنين للخطر.
إخماد حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
انهيار عقار بحدائق القبة

إصابة 6 أشخاص في انهيار عقار قديم بحدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انهيار عقار قديم، مما أسفر عن إصابة عدد من السكان. وقال شهود عيان إن عقارا قديما بشارع خليل إبراهيم بدير الملاك فى منطقة حدائق القبة، انهار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضاف شهود العيان أن العقار المكون من 5 طوابق تأثر بآخر مجاور له يخضع لأعمال إنشاءات، وانهار قبل قليل، مما أسفر عن وقوع إصابات بين قاطنيه، دون وقوع خسائر فى الأرواح، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بنحو 15 سيارة للمشاركة فى جهود الإنقاذ.
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