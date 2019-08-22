مصرع شاب أسفل عجلات قطار السد العالي بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص

جثة على قضبان السكة الحديد - أرشيفية

لقى شاب مصرعه، تحت عجلات قطار السد العالى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فى محافظة أسوان. تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارا بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية على شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان الشيخ هارون بمدينة أسوان. على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود الجثة على شريط السكة الحديد، وبمناظرتها تبين أنها أشلاء شاب دهسه القطار.

وأفادت التحريات التى أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسوان، ومباحث شرطة النقل والمواصلات، بأنه فى أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية عبر مزلقان الشيخ هارون، صدمة قطار السد العالى - أسوان، مما أدى إلى وفاته فى الحال. تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة