جريمة

مصرع شاب أسفل عجلات قطار السد العالي بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ ص
جثة على قضبان السكة الحديد - أرشيفية
جثة على قضبان السكة الحديد - أرشيفية
لقى شاب مصرعه، تحت عجلات قطار السد العالى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فى محافظة أسوان. تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارا بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية على شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان الشيخ هارون بمدينة أسوان. على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود الجثة على شريط السكة الحديد، وبمناظرتها تبين أنها أشلاء شاب دهسه القطار.
وأفادت التحريات التى أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسوان، ومباحث شرطة النقل والمواصلات، بأنه فى أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية عبر مزلقان الشيخ هارون، صدمة قطار السد العالى - أسوان، مما أدى إلى وفاته فى الحال. تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة
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إخماد حريق - أرشيفية

حريق يلتهم مكتبة بمنوف..وأهالي: بسبب الألعاب النارية

شب حريق هائل فى إحدى المكتبات بمدينة منوف، فى محافظة المنوفية، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع انتقاله للعقارات المجاورة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بشأن اشتعال النيران فى إحدى المكتبات الكائنة بشارع الشيخ علوى عند تقاطع مسجد الشيخ زوين، بمدينة منوف. على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران وانتقالها إلى مساكن مجاورة، لاسيما مع ضيق الشوارع.
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
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حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
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وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
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