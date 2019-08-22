رياضة

الغندور: الزمالك سياخذ حقه كاملا في أزمة كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ ص
خالد الغندور
خالد الغندور
قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لم يتخذ قراره بمفرده، لكنه قام بذلك بناء على دعم من أطراف أخرى داخل أو خارج مصر. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن النادي الأبيض كيان كبير ولن يتوقف برحيل كهربا أو غيره، مثله مثل النادي الأهلي، مشددًا: «كهربا قصته انتهت ولم ولن يعود مجددا لنادي الزمالك مرة أخرى».
وشدد أن كهربا لديه موهبة رائعة لا خلاف عليها، لكنه يعاني من بعض الصفات السيئة التي تؤثر على تفكيره، وبالتالي مستواه داخل الملعب، ويتأثر بمن حوله، ويعشق الأموال أكثر من عشقه للعب كرة القدم. واستمر في حديثه: «كهربا حصد ملايين الدولارات في فترة لعبه بنادي اتحاد جدة السعودي أكثر من مرة، وكان يجب أن
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف مفاجأة جديدة عن قناة الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيتسلم، مساء الخميس، الاستوديو الخاص بقناته الجديدة، مشيرًا إلى أنه نفس الاستوديو الخاص بقناة «dmc sports»، بتقنية صورة عالية الجودة، ومواصفات رائعة تليق بجمهور نادي الزمالك. ووجه مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة «المحور»، الشكر لشركة «إعلام المصريين» على التعاون مع النادي، معلقا: «حلم الزمالكاوية في قناة خاصة بناديهم أصبح حقيقة».
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مرتضى: وجود عمرو الجنايني ليس معناه مجاملة الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتماء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، للنادي الأبيض ليس مقياسا لأي شيء، معلقا: «هناك الكثيرون ممن الزمالكاوية الذين تقلدوا مناصب إدارية في المنظومة الرياضية لكنهم في النهاية خربوا الزمالك». وأضاف مرتضى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن الأمر الفاصل الوحيد في انتماء المسؤولين هو تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، كان أفضل وزير رياضة تعامل معه الزمالك.
وزير الشباب والرياضة في افتتاح بطولة العالم للطائرة

وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للطائرة في تونس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسنية بن شيخة، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 سنة، والذي أقيم في الصالة المغطاة برادس. حضر الحفل عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة، كما حضر رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة، فراس الفالح. وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
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