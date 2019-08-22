الغندور: الزمالك سياخذ حقه كاملا في أزمة كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ ص

خالد الغندور

قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لم يتخذ قراره بمفرده، لكنه قام بذلك بناء على دعم من أطراف أخرى داخل أو خارج مصر. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن النادي الأبيض كيان كبير ولن يتوقف برحيل كهربا أو غيره، مثله مثل النادي الأهلي، مشددًا: «كهربا قصته انتهت ولم ولن يعود مجددا لنادي الزمالك مرة أخرى».

وشدد أن كهربا لديه موهبة رائعة لا خلاف عليها، لكنه يعاني من بعض الصفات السيئة التي تؤثر على تفكيره، وبالتالي مستواه داخل الملعب، ويتأثر بمن حوله، ويعشق الأموال أكثر من عشقه للعب كرة القدم. واستمر في حديثه: «كهربا حصد ملايين الدولارات في فترة لعبه بنادي اتحاد جدة السعودي أكثر من مرة، وكان يجب أن