مرتضى: وجود عمرو الجنايني ليس معناه مجاملة الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتماء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، للنادي الأبيض ليس مقياسا لأي شيء، معلقا: «هناك الكثيرون ممن الزمالكاوية الذين تقلدوا مناصب إدارية في المنظومة الرياضية لكنهم في النهاية خربوا الزمالك». وأضاف مرتضى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن الأمر الفاصل الوحيد في انتماء المسؤولين هو تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، كان أفضل وزير رياضة تعامل معه الزمالك.

وأكد رئيس القلعة البيضاء، أن عمرو الجنايني كادر إداري مميز، وعلى قدر كبير من الاحترام، مثل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وانتقل مرتضى للرد على تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس النادي الإسماعيلي، بشأن إنتقال محمد عواد، لنادي الزمالك، قائلًا: «أنا لم أذهب إلى الإسماعيلية للتعاقد مع