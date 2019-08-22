رياضة

مرتضى: وجود عمرو الجنايني ليس معناه مجاملة الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتماء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، للنادي الأبيض ليس مقياسا لأي شيء، معلقا: «هناك الكثيرون ممن الزمالكاوية الذين تقلدوا مناصب إدارية في المنظومة الرياضية لكنهم في النهاية خربوا الزمالك». وأضاف مرتضى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن الأمر الفاصل الوحيد في انتماء المسؤولين هو تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، كان أفضل وزير رياضة تعامل معه الزمالك.
وأكد رئيس القلعة البيضاء، أن عمرو الجنايني كادر إداري مميز، وعلى قدر كبير من الاحترام، مثل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وانتقل مرتضى للرد على تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس النادي الإسماعيلي، بشأن إنتقال محمد عواد، لنادي الزمالك، قائلًا: «أنا لم أذهب إلى الإسماعيلية للتعاقد مع
اقرأ المزيد
وزير الشباب والرياضة في افتتاح بطولة العالم للطائرة

وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للطائرة في تونس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسنية بن شيخة، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 سنة، والذي أقيم في الصالة المغطاة برادس. حضر الحفل عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة، كما حضر رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة، فراس الفالح. وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
كلوب (3)

كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".
اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.
محمد-عواد (1)

فكري صالح: الزمالك سيعاني بسبب ضم عواد وأبو جبل

أكد فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعاني في الموسم الجديد (2019- 2020)، بسبب ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، موضحًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: «الثلاثي يريد حجز مكان أساسي في التشكيل لأن هذا الثلاثي يمثل مستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر الذي لن يضم إلا واحدا منهم».
محمد عواد - الوحدة (1)

عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
محمد-عواد (1)

الزمالك يحسم صفقة عواد والإعلان خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك من الإعلان رسميًّا عن التعاقد بشكل نهائى مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بالقلعة البيضاء التوصل لاتفاق مع إداراة الإسماعيلى، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين إداراة الناديين، ويقضي الاتفاق بحصول الإسماعيلي على كل من عمر السعيد وأحمد مدبولى ومقابل مادى يصل لـ35 مليون جنيه. وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى القادم الذى أعلن رئيس نادى الزمالك أنه سيعقد غدا الأربعاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org