رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للطائرة في تونس

تحرير:محمد عودة ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص
افتتاح بطولة العالم للطائرة ناشئين
افتتاح بطولة العالم للطائرة ناشئين
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسنية بن شيخة، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 سنة، والذي أقيم في الصالة المغطاة برادس. حضر الحفل عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة، كما حضر رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة، فراس الفالح. وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لدولة تونس لحضور منتدى الشباب في المنطقة العربية في نسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.وقام صبحي بزيارة لبعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 سنة بتونس، وذلك بعد انتهاء مباراة منتخبنا
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (2)

مرتضى: وجود عمرو الجنايني ليس معناه مجاملة الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتماء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، للنادي الأبيض ليس مقياسا لأي شيء، معلقا: «هناك الكثيرون ممن الزمالكاوية الذين تقلدوا مناصب إدارية في المنظومة الرياضية لكنهم في النهاية خربوا الزمالك». وأضاف مرتضى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن الأمر الفاصل الوحيد في انتماء المسؤولين هو تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، كان أفضل وزير رياضة تعامل معه الزمالك.
كلوب (3)

كلوب عن كوتينيو: لم أشاهد لاعبًا مثله منذ دل بييرو

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه السابق فيليب كوتينيو المنتقل مؤخرًا إلى فريق بايرن ميونيخ، قادمًا من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائًلا: "بايرن ميونيخ تحصل على لاعب يجيد الاستحواذ ويحرّك الفريق بشكل مميز ويتحكم في شكله.. لقد لعب في مركزه المفضل كصانع ألعاب في أوقات نادرة معي، يمكنه أن يلعب كمحور أو كجناح أيسر، إنه مميز في المساحات الضيقة، ولكنه سريع أيضا ويستغل المساحات".
اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
منتخب-الناشئين-لليد (5)

بعد التتويج بالمونديال..منتخب ناشئي اليد يصل القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، بعثة منتخب مصر لناشئى اليد، التى وصلت، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مقدونيا بعد التتويج بكأس العالم للناشئين. وحرص آلاف الجماهير على التواجد بالمطار لاستقبال أبطال العالم لدى عودتهم إلى أرض الوطن. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
المنتخب-الوطنى-للكرة-الطائرة ‎

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يودع أمم إفريقيا

خرج المنتخب الوطنى للكرة الطائرة "رجال" من بطولة إفريقيا 2019، وذلك بعد الهزيمة من المنتخب التونسى، بنتيجة 1-3 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في تونس، وشهدت المباراة استمرار أصحاب الأرض في مسيرتهم الناجحة، إذ يلتقون مع الكاميرون في المباراة النهائية يوم 28 من الشهر الجارى. كان من المنتظر أن تقام مباراة مصر وتونس غدا وتم إقامتها اليوم لظروف إقامة جنازة الرئيس السبسي، ويواجه المنتخب الوطني نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع باليوم نفسه، بعد أن خسرت الأخيرة 0-3 أمام الكاميرون في نصف النهائي الآخر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org