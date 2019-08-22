وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للطائرة في تونس

تحرير:محمد عودة ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص

افتتاح بطولة العالم للطائرة ناشئين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسنية بن شيخة، وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 سنة، والذي أقيم في الصالة المغطاة برادس. حضر الحفل عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والأفارقة، كما حضر رئيس الاتحاد التونسي لكرة الطائرة، فراس الفالح. وتقام البطولة خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا. ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كلا من: اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لدولة تونس لحضور منتدى الشباب في المنطقة العربية في نسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.وقام صبحي بزيارة لبعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 سنة بتونس، وذلك بعد انتهاء مباراة منتخبنا