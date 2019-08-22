مرتضى منصور يكشف مفاجأة جديدة عن قناة الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيتسلم، مساء الخميس، الاستوديو الخاص بقناته الجديدة، مشيرًا إلى أنه نفس الاستوديو الخاص بقناة «dmc sports»، بتقنية صورة عالية الجودة، ومواصفات رائعة تليق بجمهور نادي الزمالك. ووجه مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة «المحور»، الشكر لشركة «إعلام المصريين» على التعاون مع النادي، معلقا: «حلم الزمالكاوية في قناة خاصة بناديهم أصبح حقيقة».

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن هناك جلسة خاصة ستقام خلال الساعات القادمة لتعيين رئيس للقناة وفريق العمل الخاص لفقراتها التي ستبث لمدة 24 ساعة». وأوضح، أن القناة ستبدأ عملها قبل انطلاق بطولة الدوري المصري في نسخته الجديدة 2019-2020. وشدد: «القناة ستظهر بالشكل الذي يليق باسم نادي الزمالك، بنفس