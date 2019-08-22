صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».

وقال ترامب، الأربعاء، إن هذا الوصف لم يكن ملائما أو لطيفا. بينما قالت رئيسة الوزراء إنها تلقت قرار ترامب «بأسف ودهشة» بالنظر إلى علاقات بلادها القوية مع واشنطن، لكنها أكدت مجددا معارضتها لفكرة بيع جرينلاند. وذكرت أن رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن استبعد بيع المنطقة، وقالت: «أتفق معه