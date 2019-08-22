سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».
وقال ترامب، الأربعاء، إن هذا الوصف لم يكن ملائما أو لطيفا. بينما قالت رئيسة الوزراء إنها تلقت قرار ترامب «بأسف ودهشة» بالنظر إلى علاقات بلادها القوية مع واشنطن، لكنها أكدت مجددا معارضتها لفكرة بيع جرينلاند. وذكرت أن رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن استبعد بيع المنطقة، وقالت: «أتفق معه
اقرأ المزيد
عبدالله-حمدوك (1)

حمدوك يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان.. من هو؟

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء. وصل حمدوك صباح اليوم قادمًا من إثيوبيا، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: التسامح يحل المشكلات بين البشر

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة. وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، لافتا إلى أن القديسة مريم العذراء محبوبة جدا ونطوبها باستمرار. وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى جزءً من الكتاب المقدس والخاص بمعجزة عرس قانا الجليل، موضحا أن الله يمنح الإنسان باستمرار العديد من النعم ويسكبها على كل البشر.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام: مصر تقود العرب وإفريقيا في مكافحة الجريمة

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أن مصر باتت تقود عربيًا وإفريقيًا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة التي تضم أنماطا من الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية فضلًا عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب. ونوه في تصريحات اليوم الأربعاء، بانعكاس هذا النجاح على كم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها النيابة العامة المصرية مع العديد من دول إفريقيا وأوروبا ودول في شرق آسيا.
مصطفى-مدبولي

إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org