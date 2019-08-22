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في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

تحرير:محمد عودة ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
لوحة الموناليزا
لوحة الموناليزا
في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي. وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام. وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
وفي عام 1543: قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.وفي عام 1862: تأسيس الصليب الأحمر الدولي.وفي عام 1901: تأسيس شركة كاديلاك للسيارات.وفي عام 1910: اليابان تحتل كوريا.وفي عام 1962: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الفرنسي شارل ديجول.وفي عام 1975: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس
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10 أخطاء نفعلها أثناء الاستحمام تسبب مشاكل صحية

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أشياء لا تقولها لمن يفقد وزنه

عبارات تجنب قولها لمن يعانون من فقد الوزن

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حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

في مثل هذا اليوم 21 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1969: تم إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان. وفي عام 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية بالسودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1919: بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بروندي.
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مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
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في مثل هذا اليوم.. ولد الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم 14 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1874: ولد الزعيم مصطفى كامل. وفي عام 1929: تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين وهي التي تولت إدارة مشروع إقامة الدولة اليهودية. وفي عام 1947: باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح. وفي عام 1971: استقلال البحرين عن بريطانيا. وفي عام 1975: انقلاب عسكري في بنجلاديش يطيح بالرئيس مجيب الرحمن ويؤدي إلى اغتياله.
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