في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم:
في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.
وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام.
وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا.
وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
وفي عام 1543: قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.وفي عام 1862: تأسيس الصليب الأحمر الدولي.وفي عام 1901: تأسيس شركة كاديلاك للسيارات.وفي عام 1910: اليابان تحتل كوريا.وفي عام 1962: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الفرنسي شارل ديجول.وفي عام 1975: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس
وفي عام 1543: قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.
وفي عام 1862: تأسيس الصليب الأحمر الدولي.
وفي عام 1901: تأسيس شركة كاديلاك للسيارات.
وفي عام 1910: اليابان تحتل كوريا.
وفي عام 1962: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الفرنسي شارل ديجول.
وفي عام 1975: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الأمريكي جيرالد فورد.
وفي عام 1741: ولد الرحالة الفرنسي لابيروز.
وفي عام 1934: ولد نورمان شوارزكوف، قائد عسكري أمريكي قاد معركة عاصفة الصحراء.
وفي عام 1966: ولد روب ويتستشج، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.
وفي عام 1968: ولد ألكساندر موستوفوي، لاعب كرة قدم روسي سابق.
وفي عام 1948: توفي أحمد عبد العزيز، عسكري مصري وقائد الفدائيين بحرب 1948.
وفي عام 1976: توفي جوسيلينو كوبيتشيك، رئيس البرازيل.