في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

تحرير:محمد عودة ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي. وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام. وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.

وفي عام 1543: قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية.وفي عام 1862: تأسيس الصليب الأحمر الدولي.وفي عام 1901: تأسيس شركة كاديلاك للسيارات.وفي عام 1910: اليابان تحتل كوريا.وفي عام 1962: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الفرنسي شارل ديجول.وفي عام 1975: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس