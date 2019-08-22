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تحالف دعم الشرعية يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
طائرة مسيرة - أرشيفية
طائرة مسيرة - أرشيفية
أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المالكي أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخد جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأكد المالكي أن «المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي».وأشار المالكي إلى استمرار قيادة
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غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة

طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية «وفا» أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، بـ3 صواريخ، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة، فضلا عن تطاير وتكسير في زجاج النوافذ. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.
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غارة لقوات الاحتلال تستهدف موقعا للشرطة البحرية بغزة

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن غارة جوية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا للشرطة البحرية غرب مدينة غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن قذيفة صاروخية أطلقت مساء الأربعاء، من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" وسقطت في مكان مفتوح، دون وقوع إصابات أو أضرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة.
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نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد

في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
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نعمات عبد الله.. «كنداكة» على رأس القضاء السوداني

في الأيام الأولى من اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، برزت آلاء صلاح الناشطة السودانية بثوبها الأبيض التقليدي كأيقونة للثورة السودانية، وهي تلقي بكلمات القصيدة الثورية التي اشتهرت باسم "حبوبتي كنداكة". وكان لكنداكات السودان، وهو الاسم الذي كان يطلق على الملكات النوبيات قديما، دور كبير في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وبطبيعة الحال كان يجب أن يكون للنساء دور في الفترة الانتقالية التي بدأت فصلا جديدا بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الدستوري، وتشكيل المجلس السيادي.
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التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة استهدفت أبها

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء، باتجاه أبها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
دونالد ترامب

هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون. رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.
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الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
اسماعيل-هنيه- زيارة وفد-حركة-حماس-إلى-ايران (2)

موقع عبري يكشف سبب زيارة وفد حركة حماس إلى إيران

كشف الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، اليوم السبت، عن أن السبب الحقيقي في زيارة وفد حركة حماس إلى إيران، الأسبوع الماضي، بقيادة صالح العاروري، هو طلب الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز "BM-21 Grad"، التي يصل مداها إلى 450 كيلومترا. ونقل الموقع عن مصادر خاصة، طلب حماس تزويدهم بهذه الصواريخ متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم أهدافًا في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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