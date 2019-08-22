تحالف دعم الشرعية يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

طائرة مسيرة - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المالكي أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخد جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكد المالكي أن «المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي».وأشار المالكي إلى استمرار قيادة