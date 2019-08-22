حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس

21 متهمًا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد عدد كبير من الأبرياء بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين في ذلك أسلحة

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

حرب شوارع- أرشيفية

يوم قضائي هادئ من حيث القضايا المعروفة إعلاميًا يشهده ختام الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، إذ تخلو قوائم المحاكمات اليوم من قضايا الإرهاب المتداولة إعلاميًا وكذلك لا تحمل القائمة قضايا فساد مالي أو رشوة، فيما من المقرر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية أحداث العنف والشغب والبلطجة والتشاجر بمنطقة وسط البلد، والتى تم تداولها تحت مسمى "قضية حرب شوارع وسط البلد"، وهي الدعوى التى يُحاكم فيها 21 متهمًا بالتشاجر باستخدام السلاح، وإحداث إصابات بين المواطنين وتلفيات بمحال تجارية.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، حجزت محاكمة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، إلى جلسة اليوم الموافق 22 أغسطس للنطق بالحكم فى القضية، وهو الحكم الذى يصدر بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف