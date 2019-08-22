جريمة

حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس

21 متهمًا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد عدد كبير من الأبرياء بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين في ذلك أسلحة
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
حرب شوارع- أرشيفية
حرب شوارع- أرشيفية
يوم قضائي هادئ من حيث القضايا المعروفة إعلاميًا يشهده ختام الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، إذ تخلو قوائم المحاكمات اليوم من قضايا الإرهاب المتداولة إعلاميًا وكذلك لا تحمل القائمة قضايا فساد مالي أو رشوة، فيما من المقرر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية أحداث العنف والشغب والبلطجة والتشاجر بمنطقة وسط البلد، والتى تم تداولها تحت مسمى "قضية حرب شوارع وسط البلد"، وهي الدعوى التى يُحاكم فيها 21 متهمًا بالتشاجر باستخدام السلاح، وإحداث إصابات بين المواطنين وتلفيات بمحال تجارية.
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، حجزت محاكمة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، إلى جلسة اليوم الموافق 22 أغسطس للنطق بالحكم فى القضية، وهو الحكم الذى يصدر بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف
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.رادار-مرور

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

ضبط مقاول مطلوب فى 5 أحكام غرامات بـ13 مليون جنيه

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، فى إلقاء القبض على مقاول حير رجال الأمن، وظل هاربًا لفترات طويلة من تنفيذ أحكام قضائية بملايين الجنيهات، بسبب مخالفات ارتكبها فى أعمال إنشائية وعقارات ومقاولات تولى مهمة تنفيذها، وبضبطه ومواجته بوقائع الاتهام أكد أن أحكاما صدرت فيها غيابيًا، وطلب تمكين محاميه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته عما هو منسوب إليه بارتكاب مخالفات إنشائية ترتب عليها غرامات مالية تقارب قيمتها 13 مليون جنيه مصرى.
مصرع شخص تحت عجلات قطار

مصرع شاب أسفل عجلات قطار السد العالي بأسوان

لقى شاب مصرعه، تحت عجلات قطار السد العالى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فى محافظة أسوان. تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارا بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية على شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان الشيخ هارون بمدينة أسوان. على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود الجثة على شريط السكة الحديد، وبمناظرتها تبين أنها أشلاء شاب دهسه القطار.
إخماد حريق - أرشيفية

حريق يلتهم مكتبة بمنوف..وأهالي: بسبب الألعاب النارية

شب حريق هائل فى إحدى المكتبات بمدينة منوف، فى محافظة المنوفية، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع انتقاله للعقارات المجاورة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، بشأن اشتعال النيران فى إحدى المكتبات الكائنة بشارع الشيخ علوى عند تقاطع مسجد الشيخ زوين، بمدينة منوف. على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران وانتقالها إلى مساكن مجاورة، لاسيما مع ضيق الشوارع.
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جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

لعب العيال.. إصابة تاجر بطعنات ساطور في مشاجرة

أصيب صاحب محل أدوات كهربائية، اليوم الأربعاء، بجروح في الرأس والكتف بآلة حادة (ساطور) في مشاجرة، بمدينة نبروه، على يد 5 أشخاص، إذ نشبت مشادة بينه وبين أحدهم والذي تعدى على نجله بالضرب أثناء لعبه في الشارع، فاستقل المتهمون توك توك للتربص له أثناء عودته إلى منزله وانهالوا عليه ضربا، أسفرت عن إصابته بشرخ في الجمجمة وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد. تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.
احمد-عز-وزينة -

النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".
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