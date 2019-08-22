حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس
21 متهمًا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد عدد كبير من الأبرياء بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين في ذلك أسلحة
تحرير:سماح عوض الله
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
حرب شوارع- أرشيفية
يوم قضائي هادئ من حيث القضايا المعروفة إعلاميًا يشهده ختام الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، إذ تخلو قوائم المحاكمات اليوم من قضايا الإرهاب المتداولة إعلاميًا وكذلك لا تحمل القائمة قضايا فساد مالي أو رشوة، فيما من المقرر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية أحداث العنف والشغب والبلطجة والتشاجر بمنطقة وسط البلد، والتى تم تداولها تحت مسمى "قضية حرب شوارع وسط البلد"، وهي الدعوى التى يُحاكم فيها 21 متهمًا بالتشاجر باستخدام السلاح، وإحداث إصابات بين المواطنين وتلفيات بمحال تجارية.
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، حجزت محاكمة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، إلى جلسة اليوم الموافق 22 أغسطس للنطق بالحكم فى القضية، وهو الحكم الذى يصدر بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، حجزت محاكمة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، إلى جلسة اليوم الموافق 22 أغسطس للنطق بالحكم فى القضية، وهو الحكم الذى يصدر بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر في وقت سابق بإحالة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت التحقيقات إلى كشف كواليس الوقائع الإجرامية التى شهدتها منطقة وسط البلد، إذ وقعت مشاجرة بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين، تبين أنه سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه في قضيتي "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على أثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الـ21 في يوم 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء ممن تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.
ونسبتت التحقيقات إلى المتهمين أنهم أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكونها وهي الحوانيت المملوكة لكل من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد علي والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين ألف جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) وذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين ارتكاب جريمة البلطجة واستعراض القوة، وهى جناية تنظرها محكمة الجنايات وفقا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتى ترفع عقوبة التشاجر من جنحة الحبس فيها لا يتجاوز 6 أشهر إلى جناية تبدأ مدة العقوبة فيها من سنة، إذ تنص على أن يٌعاقب كل من استعرض القوة ولوح بالعنف والبلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، هذا فى بداية الاتهام عند حد التشاجر بأدوات أولية.
وأشار محمد سليم المحامي إلى أن عقوبة البلطجة ترتفع لتتراوح ما بين السجن من عامين إلى 5 سنوات، إذا تم ارتكاب الجريمة باستخدام أدوات ترويع المواطنين ومنها حيازة عصي أو مواد حارقة أو استخدام حيوان مفترس ككلاب الحراسة على سبيل المثال، وكذلك تكون العقوبة مشددة لو اشترك فيها شخصان فأكثر، واستخدموا الأسلحة المشار إليها.
وينص القانون حسب توضيح "سليم" على أنه حال تسبب البلطجة فى إحداث وفيات جراء ضرب مواطن بما أفضى إلى موته مع وجود إصرار وترصد، ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، وقد تصل إلى الإعدام، إذا ثبت من خلال التحقيقات، ارتكاب جريمة القتل بالضرب والترويع عمداً ومع سبق الإصرار والترصد.