رياضة

الأهلي يتأكد من موقفه القانوني حال التعاقد مع كهربا

تحرير:أحمد محمد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
كهربا
كهربا
تردد اسم محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالي، من جديد داخل النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد المقرر له بنهاية الشهر الجاري، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي تأكد من صحة وسلامة موقفه القانوني في حالة إقدامه على خطوة ضم محمود كهربا، الذي يخوض صراعا مع نادي الزمالك على صحة تعاقده، بعدما رحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الماضي، متجهًا إلى البرتغال.
واستعلم الأهلي من لجنة شئون اللاعبين بالفيفا عن أحقيته في ضم كهربا من خلال البطاقة المؤقتة التي صدرت له أمس، حيث تم الرد بأنه من حق اللاعب الانتقال بها إلى أي فريق لأنها غير مرتبطة بناد، وإنما صادرة للاعب نفسه حيث يوجد نزاع قانوني بينه وبين ناديه الأصلي. ويصلح لكهربا استخدام البطاقة المؤقتة، في الانتقالات
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خالد-الغندور (1)

الغندور: الزمالك سياخذ حقه كاملا في أزمة كهربا

قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لم يتخذ قراره بمفرده، لكنه قام بذلك بناء على دعم من أطراف أخرى داخل أو خارج مصر. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن النادي الأبيض كيان كبير ولن يتوقف برحيل كهربا أو غيره، مثله مثل النادي الأهلي، مشددًا: «كهربا قصته انتهت ولم ولن يعود مجددا لنادي الزمالك مرة أخرى».
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف مفاجأة جديدة عن قناة الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيتسلم، مساء الخميس، الاستوديو الخاص بقناته الجديدة، مشيرًا إلى أنه نفس الاستوديو الخاص بقناة «dmc sports»، بتقنية صورة عالية الجودة، ومواصفات رائعة تليق بجمهور نادي الزمالك. ووجه مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة «المحور»، الشكر لشركة «إعلام المصريين» على التعاون مع النادي، معلقا: «حلم الزمالكاوية في قناة خاصة بناديهم أصبح حقيقة».
مرتضى منصور (2)

مرتضى: وجود عمرو الجنايني ليس معناه مجاملة الزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتماء عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، للنادي الأبيض ليس مقياسا لأي شيء، معلقا: «هناك الكثيرون ممن الزمالكاوية الذين تقلدوا مناصب إدارية في المنظومة الرياضية لكنهم في النهاية خربوا الزمالك». وأضاف مرتضى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن الأمر الفاصل الوحيد في انتماء المسؤولين هو تطبيق العدالة، مشيرًا إلى أن طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، كان أفضل وزير رياضة تعامل معه الزمالك.
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خالد-الغندور (1)

الغندور: الزمالك سياخذ حقه كاملا في أزمة كهربا

قال خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المنتقل حديثا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لم يتخذ قراره بمفرده، لكنه قام بذلك بناء على دعم من أطراف أخرى داخل أو خارج مصر. وأضاف الغندور، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة «المحور»، أن النادي الأبيض كيان كبير ولن يتوقف برحيل كهربا أو غيره، مثله مثل النادي الأهلي، مشددًا: «كهربا قصته انتهت ولم ولن يعود مجددا لنادي الزمالك مرة أخرى».
كهربا‎

في غياب كهربا.. أفيس يودع منافسات كأس البرتغال

ودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات كأس البرتغال، في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره جل فيسنتي ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، ولم يشارك محمود عبدالمنعم كهربا في المباراة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب أزمته مع الزمالك. وخسر فريق ديسبورتيفو أفيس المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع بطولة كأس دوري البرتغال من المرحلة الأولى المؤهلة لمرحلة المجموعات، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنه شهد ركلة جزاء مهدرة من جانب فريق أفيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.
حازم-امام

حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
كهربا‎

بمَ نصح صالح جمعة «كهربا» قبل هروبه من الزمالك؟

كشف صالح جمعة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم نادي الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي، ونصيحته له قبل الاحتراف. وقال صالح جمعة لبرنامج "اللعيب"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "تحدثت مع كهربا في البداية وقلت له يجب أن تدرس قرارك جيدا، وأبلغت كهربا بأنه يجب أن يفكر في قراره بشكل جيد حتى لا يعاقب أو يؤثر فى مسيرته، وأن يفعل ما يجعله يشعر بالراحة، وفي الكرة عندما لا تشعر بالراحة وتصبح مضغوطا، لن تستطيع اللعب بشكل جيد، وكهربا أبلغني بقراره وسألني عن الأفضل، تركيا أم البرتغال".
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