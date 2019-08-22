الأهلي يتأكد من موقفه القانوني حال التعاقد مع كهربا

تحرير:أحمد محمد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

كهربا

تردد اسم محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالي، من جديد داخل النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد المقرر له بنهاية الشهر الجاري، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي تأكد من صحة وسلامة موقفه القانوني في حالة إقدامه على خطوة ضم محمود كهربا، الذي يخوض صراعا مع نادي الزمالك على صحة تعاقده، بعدما رحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الماضي، متجهًا إلى البرتغال.

واستعلم الأهلي من لجنة شئون اللاعبين بالفيفا عن أحقيته في ضم كهربا من خلال البطاقة المؤقتة التي صدرت له أمس، حيث تم الرد بأنه من حق اللاعب الانتقال بها إلى أي فريق لأنها غير مرتبطة بناد، وإنما صادرة للاعب نفسه حيث يوجد نزاع قانوني بينه وبين ناديه الأصلي. ويصلح لكهربا استخدام البطاقة المؤقتة، في الانتقالات

واستعلم الأهلي من لجنة شئون اللاعبين بالفيفا عن أحقيته في ضم كهربا من خلال البطاقة المؤقتة التي صدرت له أمس، حيث تم الرد بأنه من حق اللاعب الانتقال بها إلى أي فريق لأنها غير مرتبطة بناد، وإنما صادرة للاعب نفسه حيث يوجد نزاع قانوني بينه وبين ناديه الأصلي.



ويصلح لكهربا استخدام البطاقة المؤقتة، في الانتقالات حتي موعد انتهائها، والذي يكون لمدة موسم أو الفصل في القضية أيهما أقرب، وإذا أُدين اللاعب في القضية يبطل مفعولها وتعتبر غير سارية، أما إذا تم الحكم لصالحه فينتقل للعمل بالبطاقة العادية.



وما زال ضم كهربا ملف يتم مناقشته داخل جدران القلعة الحمراء، وأن الحديث عن أولوية ضمه الآن أم الانتظار حتي نهاية أزمته تمامًا مع نادي الزمالك، ليس فقط من أجل الموقف القانوني، ولكن من أجل رفع الحرج وعدم الدخول في صدام مباشر مع القلعة البيضاء.



