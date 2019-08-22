ضبط مقاول مطلوب فى 5 أحكام غرامات بـ13 مليون جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

حملة إزالة مخالفات بناء - أرشيفية

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، فى إلقاء القبض على مقاول حير رجال الأمن، وظل هاربًا لفترات طويلة من تنفيذ أحكام قضائية بملايين الجنيهات، بسبب مخالفات ارتكبها فى أعمال إنشائية وعقارات ومقاولات تولى مهمة تنفيذها، وبضبطه ومواجته بوقائع الاتهام أكد أن أحكاما صدرت فيها غيابيًا، وطلب تمكين محاميه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته عما هو منسوب إليه بارتكاب مخالفات إنشائية ترتب عليها غرامات مالية تقارب قيمتها 13 مليون جنيه مصرى.

حرر رجال الأمن محضرًا بضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها حيال المتهم، وثبت فى محضر الضبط أن المقبوض عليه يٌدعى "وجيه . ف . م"، ويبلغ من العمر 69 سنة، ويعمل مقاولا، ومحل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وأثبت المحضر أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى فى قضايا مخالفات

حرر رجال الأمن محضرًا بضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها حيال المتهم، وثبت فى محضر الضبط أن المقبوض عليه يٌدعى "وجيه . ف . م"، ويبلغ من العمر 69 سنة، ويعمل مقاولا، ومحل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وأثبت المحضر أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى فى قضايا مخالفات إنشائية "مباني"، والأحكام صادرة ضده بغرامات مالية مستحقة بلغت13.140.000 جنيه.



وفى سبيل ضبط المتهم تم تنسيق مأمورية أمنية، استهدفت المتهم خلال اختبائه فى شقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، ووبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وطلب تمكينه من الإجراءات القانونية، لإعادة محاكمته فى الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وتمكينه من المعارضة فى القضايا التى كان يحضر فيها محام عنه.







