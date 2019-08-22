جريمة

ضبط مقاول مطلوب فى 5 أحكام غرامات بـ13 مليون جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
حملة إزالة مخالفات بناء - أرشيفية
حملة إزالة مخالفات بناء - أرشيفية
نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، فى إلقاء القبض على مقاول حير رجال الأمن، وظل هاربًا لفترات طويلة من تنفيذ أحكام قضائية بملايين الجنيهات، بسبب مخالفات ارتكبها فى أعمال إنشائية وعقارات ومقاولات تولى مهمة تنفيذها، وبضبطه ومواجته بوقائع الاتهام أكد أن أحكاما صدرت فيها غيابيًا، وطلب تمكين محاميه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته عما هو منسوب إليه بارتكاب مخالفات إنشائية ترتب عليها غرامات مالية تقارب قيمتها 13 مليون جنيه مصرى.
حرر رجال الأمن محضرًا بضبط المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها حيال المتهم، وثبت فى محضر الضبط أن المقبوض عليه يٌدعى "وجيه . ف . م"، ويبلغ من العمر 69 سنة، ويعمل مقاولا، ومحل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وأثبت المحضر أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى فى قضايا مخالفات
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.رادار-مرور

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس

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مصرع شخص تحت عجلات قطار

مصرع شاب أسفل عجلات قطار السد العالي بأسوان

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إخماد حريق - أرشيفية

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