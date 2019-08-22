جريمة

دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
رادار- أرشيفية
رادار- أرشيفية
تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
وفى سياق المتابعة المرورية تلقت وحدة متابعة على طريق السويس الصحراوي استغاثة بوقوع حادث مروري فى نطاق القاهرة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للتعامل مع الموقف مع استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن مواطنا حاول عبور الطريق فى غير الأماكن المخصصة لذلك، فصدمته سيارة ملاكي يقودها سائقها
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مأمورية الفجر.. أمن القليوبية يداهم وكر «ميت العطار»

مشاجرة دامية وقعت بين خارجين على القانون، تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وسط حالة من الفزع انتابت أهالي قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية ليدفع اللواء طارق عجيز مشاعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، وداهمت مأمورية القرية فجر الخميس، وأمكن ضبط 6 عناصر إجرامية عُثر بحيازتهم على أسلحه نارية وذخائر غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وترحيلهم إلى ديوان القسم تحت حراسة أمنية مشددة.
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«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.
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ضبط مقاول مطلوب فى 5 أحكام غرامات بـ13 مليون جنيه

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، فى إلقاء القبض على مقاول حير رجال الأمن، وظل هاربًا لفترات طويلة من تنفيذ أحكام قضائية بملايين الجنيهات، بسبب مخالفات ارتكبها فى أعمال إنشائية وعقارات ومقاولات تولى مهمة تنفيذها، وبضبطه ومواجته بوقائع الاتهام أكد أن أحكاما صدرت فيها غيابيًا، وطلب تمكين محاميه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة محاكمته عما هو منسوب إليه بارتكاب مخالفات إنشائية ترتب عليها غرامات مالية تقارب قيمتها 13 مليون جنيه مصرى.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حكم «حرب شوارع وسط البلد» أبرز محاكمات الخميس

يوم قضائي هادئ من حيث القضايا المعروفة إعلاميًا يشهده ختام الأسبوع الثالث لشهر أغسطس، إذ تخلو قوائم المحاكمات اليوم من قضايا الإرهاب المتداولة إعلاميًا وكذلك لا تحمل القائمة قضايا فساد مالي أو رشوة، فيما من المقرر اليوم أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية أحداث العنف والشغب والبلطجة والتشاجر بمنطقة وسط البلد، والتى تم تداولها تحت مسمى "قضية حرب شوارع وسط البلد"، وهي الدعوى التى يُحاكم فيها 21 متهمًا بالتشاجر باستخدام السلاح، وإحداث إصابات بين المواطنين وتلفيات بمحال تجارية.
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تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.
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كثافات مرورية متوسطة وتكدس بمحور جوزيف تيتو

شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأحد، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنا مع الذروة الصباحية، باستثناء محور جوزيف تيتو بنطاق منطقة النزهة، الذى شهد تكدسا جراء حادث مروري، تعرض خلاله مواطن للإصابة على أثر اصطدامه بسيارة ملاكي مسرعة، وجارٍ نقل المصاب إلى المستشفى ورفع السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها، بينما انتظمت حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وشهدت مداخل القاهرة كثافات مرتفعة نسبيا بسبب حركة الوافدين من المحافظات.
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حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق.. واحذروا «الرادار»

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتم إجراء تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم أى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور، وتطبيق لوائحه عليهم.
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سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
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