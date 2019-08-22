دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

رادار- أرشيفية

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.

وفى سياق المتابعة المرورية تلقت وحدة متابعة على طريق السويس الصحراوي استغاثة بوقوع حادث مروري فى نطاق القاهرة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للتعامل مع الموقف مع استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن مواطنا حاول عبور الطريق فى غير الأماكن المخصصة لذلك، فصدمته سيارة ملاكي يقودها سائقها



وفى سياق المتابعة المرورية تلقت وحدة متابعة على طريق السويس الصحراوي استغاثة بوقوع حادث مروري فى نطاق القاهرة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية للتعامل مع الموقف مع استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن مواطنا حاول عبور الطريق فى غير الأماكن المخصصة لذلك، فصدمته سيارة ملاكي يقودها سائقها بسرعة عالية، مما تسبب فى دهس عابر الطريق.



وبادر المسعفون بنقل المصاب ضحية حادث السير إلى أقرب مستشفى، فيما تحفظت قوات الأمن على السائق وتم تحرير محضر ضده بتهمتي إصابة المجني عليه بالخطأ، ومخالف تجاوز السرعة المقررة، ورفعت أوناش المرور السيارة المتسببة فى الحادث لتيسير حركة المرور على الطريق عقب تعطلها مؤقتًا بسبب الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة.



