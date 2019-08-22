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الجيش السوري يسيطر على خان شيخون بإدلب

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
الجيش السوري - صورة أرشيفية
الجيش السوري - صورة أرشيفية
تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، وذلك حسبما ذكر تلفزيون "روسيا اليوم". يذكر أن الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، وتمكن من استعادة عدة بلدات وتلال استراتيجية في ريف إدلب.
وتمكن الجيش السوري، أول من أمس الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وتخلل تقدم القوات السورية معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وثبت الجيش نقاطا له في المواقع التي حررها من
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طائرة-مسيرة (2)

تحالف دعم الشرعية يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المالكي أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخد جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة

طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية «وفا» أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، بـ3 صواريخ، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة، فضلا عن تطاير وتكسير في زجاج النوافذ. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.
قصف-صواريخ

غارة لقوات الاحتلال تستهدف موقعا للشرطة البحرية بغزة

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن غارة جوية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا للشرطة البحرية غرب مدينة غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن قذيفة صاروخية أطلقت مساء الأربعاء، من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" وسقطت في مكان مفتوح، دون وقوع إصابات أو أضرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة.
عبدالله-حمدوك (2)

نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد

في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
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قوات-الجيش-السورى

الجيش السوري يتقدم في خان شيخون ويطرد «النصرة»

تمكن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن تقدم القوات السورية يتخلله معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان. وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب. وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش ثبّت نقاطا له في المواقع التي حررها من قبضة "النصرة" وحلفائها من الفصائل في خان شيخون.
لاجئون سوريون - أرشيفية

ألمانيا تعتزم سحب صفة اللجوء من السوريين

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وضع حد لزيارة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا. وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من صفة اللجوء". واقترح الوزير الألماني ترحيل طالبي اللجوء السوريين، إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدفع رواتب منتظمة للاجئين، وهو ما يمثل عبئًا على البلاد.
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
الجيش-السورى

الجيش السوري يقترب من تحرير خان شيخون

حقق الجيش السوري نجاحات كبيرة خلال عملياته العسكرية، وتمكن من التقدم بريف إدلب الجنوبي وتحديدا على محور الهبيط خان شيخون، ونجح في السيطرة على بلدة وتل عاس ومزارع المنطار بعد اشتباكات هي الأعنف مع المجموعات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع. وقال مصدر في القوات العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر: إن "الجيش نفذ عملية ليلية اقتحم خلالها مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط- خان شيخون، تحت غطاء جوي سوري روسي كثيف، تم خلاله تدمير مواقع وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، وأسهم في هيمنة القوات على مشارف مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.
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