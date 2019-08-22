الجيش السوري يسيطر على خان شيخون بإدلب

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

الجيش السوري - صورة أرشيفية

تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، وذلك حسبما ذكر تلفزيون "روسيا اليوم". يذكر أن الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، وتمكن من استعادة عدة بلدات وتلال استراتيجية في ريف إدلب.

وتمكن الجيش السوري، أول من أمس الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وتخلل تقدم القوات السورية معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وثبت الجيش نقاطا له في المواقع التي حررها من