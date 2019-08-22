إرهاب

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
تنظيم داعش - صورة أرشيفية
تنظيم داعش - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
ويعتبر المولى من كبار الأيدولوجيين في التنظيم الإرهابي، وساهم في تبرير الفظائع التي ارتكبت بحق الأقلية الإيزيدية، ويعتقد أنه أشرف على عدد من العمليات الإرهابية لداعش، وأنه خليفة محتمل لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.أما سامي الجبوري، فيعرف أيضا باسم "حجي حميد"، وكان قبل داعش عضوا في تنظيم القاعدة الإرهابي،
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حركة-طالبان

طالبان تحرق مدرسة للبنات في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين من "طالبان" أشعلوا النيران فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابول، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأشار مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.
داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
البيتكوين

«إرهاب البيتكوين» أزمة جديدة تهدد العالم

على الرغم من القيود التي يسعى المجتمع الدولي لوضعها من أجل الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، سواء عن طريق التحويلات المباشرة أو حتى التبرعات التي في الأصل تكون لصالح الأعمال الخيرية قبل أن تصبح في أيدي المتطرفين، فإن تلك الجهود لا تزال تواجه العديد من المشكلات الضخمة على مستوى العملية التنظيمية، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه تلك التنظيمات لإيجاد بدائل أكثر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعوا تحقيقه من خلال عملة البيتكوين الافتراضية الإلكترونية.
هجوم-انتحارى-في -باكستان (2)

الهند تخرق هدنة وقف النار في كشمير وتقتل شخصين

أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه من قبَل القوات الهندية. وأوضحت أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز. وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، بينما لم يصدر عن نيودلهي أي تعليق، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ موقف ما.
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داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
داعش (2)

هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
داعش

البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.
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