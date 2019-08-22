أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

تنظيم داعش - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

ويعتبر المولى من كبار الأيدولوجيين في التنظيم الإرهابي، وساهم في تبرير الفظائع التي ارتكبت بحق الأقلية الإيزيدية، ويعتقد أنه أشرف على عدد من العمليات الإرهابية لداعش، وأنه خليفة محتمل لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.أما سامي الجبوري، فيعرف أيضا باسم "حجي حميد"، وكان قبل داعش عضوا في تنظيم القاعدة الإرهابي،