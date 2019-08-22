السيسي يوافق على قرض بـ87 مليون دينار كويتي

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد قرض لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي، يذكر أنه تم توقيع العقد، في 28 أكتوبر الماضي، وأقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة، في 16 أبريل الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 96 لسنة 2019، بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية.

كما وافق السيسي، على إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق المقيد برقم 526 لسنة 2015 والخاص بتخصيص قطعة أرض بمساحة 618 فدانا بمراغة في سوهاج، والتي كانت مخصصة لاستخدامها بإقامة مزرعة خشبية لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصةـ ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 376 لسنة 2019.يوم الخميس الماضي،