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السيسي يوافق على قرض بـ87 مليون دينار كويتي

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد قرض لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي، يذكر أنه تم توقيع العقد، في 28 أكتوبر الماضي، وأقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة، في 16 أبريل الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 96 لسنة 2019، بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية.
كما وافق السيسي، على إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق المقيد برقم 526 لسنة 2015 والخاص بتخصيص قطعة أرض بمساحة 618 فدانا بمراغة في سوهاج، والتي كانت مخصصة لاستخدامها بإقامة مزرعة خشبية لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصةـ ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 376 لسنة 2019.يوم الخميس الماضي،
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

كيف يواجه قانون التجارة الإلكترونية الإعلانات الوهمية؟

خلال الفترة الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصفحات التى تقوم بالترويج والإعلانات عن بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، بالإضافة إلى منتجات التخسيس، وذلك دون الحصول على أي تصريحات من وزارة الصحة، وهو ما يحتاج إلى تشريعات وقوانين لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على شبكات الإنترنت لمواكبة التغيرات العالمية، الأمر الذى دعا الحكومة إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد يفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
دونالد ترامب

صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».
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السيسي (5)

السيسي يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ونشر القانون، اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى، على مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
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تصريحات السيسي تتصدر اهتمامات صحف الكويت

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حول ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره. من جانبها، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان «السيسي: اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة محاربة الفساد، مؤكدا أن أراضي الدولة لن يتم التعدي عليها بعد الآن، وأنه على المحافظين، الحفاظ على كل متر أرض كل في محافظته.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
مترو-الانفاق

السيسي يوافق على قرض بـ350 مليون يورو لتطوير المترو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 350 مليون يورو. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس. ويهدف مشروع تطوير وتجديد الخطر الأول لمترو أنفاق القاهرة – وفقا للمذكرة الإيضاحية، إلى تحسين خدمات مترو الأنفاق عليى المدى الطويل، وزيادة سعة النقل، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز النقل العام في القاهرة الكبري.
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