منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

أشرف عبد الباقي

تُستكمل، اليوم الخميس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هي "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع، بينما تعرض مسرحية "الشاطئ"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية"، بقاعة سيد درويش، وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين"، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" على مسرح ميامي، ومسرحية "صراع في الكانيولا"، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة"، بقاعة زكي طليمات.

ويقام في الثامنة العرض المسرحي "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، بمركز الهناجر للفنون، وتعرض مسرحية "كعب عالي" للمخرج محمد الطايع على مسرح البالون في نفس التوقيت، وفي الثامنة والنصف تقام 4 عروض مسرحية هي "عروسة النيل"على مسرح العالم الصغير، ومسرحية "بهية" للمخرج كريم بدير، على مسرح الجمهورية،أما العرض المسرحي