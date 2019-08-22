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منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
تُستكمل، اليوم الخميس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هي "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع، بينما تعرض مسرحية "الشاطئ"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية"، بقاعة سيد درويش، وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين"، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" على مسرح ميامي، ومسرحية "صراع في الكانيولا"، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة"، بقاعة زكي طليمات.
ويقام في الثامنة العرض المسرحي "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، بمركز الهناجر للفنون، وتعرض مسرحية "كعب عالي" للمخرج محمد الطايع على مسرح البالون في نفس التوقيت، وفي الثامنة والنصف تقام 4 عروض مسرحية هي "عروسة النيل"على مسرح العالم الصغير، ومسرحية "بهية" للمخرج كريم بدير، على مسرح الجمهورية،أما العرض المسرحي
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القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
السيسي-مع-فريق-اليد (5)

صلاح عبد الله عن أبطال اليد: يستاهلوا مكافآت مادية

شارك الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا لتكريم أبطال كأس العالم للناشئين في كرة اليد، اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. وكتب صلاح عبد الله، معلقا على تلك الصور: "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعًا يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين".
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عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر لـ«التحرير»: تكريمى بالقومي للمسرح شرف

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بحفل كبير أقيم بدار الأوبرا وسط حضور كوكبة من النجوم، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري، تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز. وقالت "بدر" فى تصريحات لـ"التحرير": "هذه المرة من أسعد المرات اللي جيت فيها المسرح، وشرف لي أكون مشاركة كمكرمة وفي دورة مهداة للراحل كرم مطاوع"، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تكرم فيها، ولكن تكريم القومي للمسرح له مذاق خاص كما وصفته.
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
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