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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وعقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أول من أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "قنا - سفاجا - أبو طرطور"، بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.وناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل
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السيسي (1)

السيسي يوافق على قرض بـ87 مليون دينار كويتي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد قرض لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي، يذكر أنه تم توقيع العقد، في 28 أكتوبر الماضي، وأقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة، في 16 أبريل الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 96 لسنة 2019، بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

كيف يواجه قانون التجارة الإلكترونية الإعلانات الوهمية؟

خلال الفترة الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصفحات التى تقوم بالترويج والإعلانات عن بيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، بالإضافة إلى منتجات التخسيس، وذلك دون الحصول على أي تصريحات من وزارة الصحة، وهو ما يحتاج إلى تشريعات وقوانين لتنظيم الإعلانات وحركة البيع والشراء على شبكات الإنترنت لمواكبة التغيرات العالمية، الأمر الذى دعا الحكومة إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد يفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
دونالد ترامب

صدمة في الدنمارك بعد إلغاء زيارة ترامب بسبب جرينلاند

عبر دنماركيون عن صدمتهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى بلدهم بعد رفض فكرته لشراء جزيرة جرينلاند. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أثار مقترح ترامب في بادئ الأمر شكوكا وسخرية من الساسة في الدنمارك شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، إذ قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على موقع «تويتر»: «لا بد وأنها كذبة أبريل.. جاءت في غير موعدها تماما». لكن طغى شعور بالحيرة عندما ألغى ترامب زيارته التي كانت مقررة في الثاني والثالث من سبتمبر، ردا على وصف فريدريكسن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة بأنها «سخيفة».
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كامل-الوزير-يتفقد كبارى-خزان-اسوان-وكلابشة (3)

كامل الوزير يتفقد كباري خزان أسوان وكلابشة

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع محور خزان أسوان الجديد الذى سيكون بديلا لكوبرى الخزان القديم، حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، الذى تصل تكلفته التقديرية إلى 2 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور التنموى الجديد 5.4 وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه. ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق.
كامل-الوزير-يتفقد كبارى-خزان-اسوان-وكلابشة (1)

الوزير: نقلة نوعية لـ«النقل النهري» بين مصر والسودان

أكد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، أنه سيتم تدعيم هيئة وادي النيل المصرية السودانية المشتركة للملاحة النهرية بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع فى إطار خطة إعادة التأهيل للوحدات النهرية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى بين مصر والسودان، عبر المجرى الملاحى النهرى لبحيرة ناصر، حيث يتم تنفيذ حاليا خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة.
ملك الاردن

ملك الأردن يغادر القاهرة متوجها إلى تونس

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين ؛ مختتما زيارة قصيرة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي. وبحث الزعيمان، في قصر الاتحادية الرئاسي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك. وتوجه الملك عبدالله الثاني إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الأحد، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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