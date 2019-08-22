السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وعقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أول من أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "قنا - سفاجا - أبو طرطور"، بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.وناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل