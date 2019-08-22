رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد السابق يدافع عن جيمس

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
دانييل جيمس
دانييل جيمس
أكد الويلزي ريان جيجز، أسطورة نادي مانشسر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، أن مواطنه دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد، ليس غواصًا، ويحتاج إلى حماية إضافية من الحكام. وقال أسطورة مانشسر يونايتد السابق في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لقد رأيت أنه تعرض للعنف كثيرًا، وفي بعض الأحيان عندما يسبق المدافع ويسقط، يمكن أن تبدو وكأنها غوص، والسرعة التي يمر بها، يمكن أن تبدو أسوأ، لكنني لست قلقًا من ذلك، إنه يتعرض لكثير من الركل، والحكام بحاجة إلى حمايته".
وأكمل المدير الفني الحالي لمنتخب ويلز: "شاهدت الكثير من مباريات ما قبل الموسم، وكان الأداء جيدًا، هو عادة ما يلعب على اليسار، وهذا يعطيني خيارًا مختلفًا، لأنه يجيد اللعب بقدمه اليمنى أيضًا". وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ضمن تشكيلة جيجز التي تضم 26 لاعبًا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية
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كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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محمد صلاح

قائد مانشستر يونايتد السابق: كلوب قد يخسر محمد صلاح

طالب جاري نيفيل، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر بمواصلة العمل من أجل الاقتراب من مانشستر سيتي وليفربول، كما أثنى نيفيل على الثنائي وان بيساكا وهاري ماجواير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية. وقال قائد مانشستر يونايتد السابق: "مانشستر يونايتد عليه البناء وعلينا الانتظار، ويجب عليهم التأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة لأنه في كل مرة يكون لديك سوق انتقالات سيئة، عليهم التوقف عن ذلك. كان هذا الصيف صلبا، إن لم يكن مذهلا للفريق".
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50 مليون يورو تقرب مدافع برشلونة من مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عودة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة، هذا الصيف، وذكرت أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع البلوجرانا، عاد إلى قائمة اهتمامات الشياطين الحمر مؤخرا، لدعم الخط الخلفي لليونايتد بالموسم الجديد. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اهتمام مانشستر يونايتد يعود إلى تعثر مفاوضات الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.
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أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية عن تواجد وكيل باولو ديبالا خط وسط يوفنتوس فى إنجلترا لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر. وكشفت شبكة سكاي سبورت خلال موقعها الإيطالى أن صاحب الـ25 عاما متردد حتى الآن فى الانتقال للدورى الإنجليزى من بوابة اليونايتد، وأضافت أن إدارة البيانكونيري لن تنتظر حتى يوافق ممثلو ديبالا، وأنها بالفعل أعطت الضوء الأخضر للاعب للرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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