أسطورة مانشستر يونايتد السابق يدافع عن جيمس

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

دانييل جيمس

أكد الويلزي ريان جيجز، أسطورة نادي مانشسر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، أن مواطنه دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد، ليس غواصًا، ويحتاج إلى حماية إضافية من الحكام. وقال أسطورة مانشسر يونايتد السابق في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لقد رأيت أنه تعرض للعنف كثيرًا، وفي بعض الأحيان عندما يسبق المدافع ويسقط، يمكن أن تبدو وكأنها غوص، والسرعة التي يمر بها، يمكن أن تبدو أسوأ، لكنني لست قلقًا من ذلك، إنه يتعرض لكثير من الركل، والحكام بحاجة إلى حمايته".

وأكمل المدير الفني الحالي لمنتخب ويلز: "شاهدت الكثير من مباريات ما قبل الموسم، وكان الأداء جيدًا، هو عادة ما يلعب على اليسار، وهذا يعطيني خيارًا مختلفًا، لأنه يجيد اللعب بقدمه اليمنى أيضًا". وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ضمن تشكيلة جيجز التي تضم 26 لاعبًا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

وأكمل المدير الفني الحالي لمنتخب ويلز: "شاهدت الكثير من مباريات ما قبل الموسم، وكان الأداء جيدًا، هو عادة ما يلعب على اليسار، وهذا يعطيني خيارًا مختلفًا، لأنه يجيد اللعب بقدمه اليمنى أيضًا".



وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ضمن تشكيلة جيجز التي تضم 26 لاعبًا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، التي ستقام الشهر المقبل أمام أذربيجان، ثم يخوض لقاءً وديًا مع بيلاروسيا، وكلاهما في كارديف.



مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير جمع 4 نقاط، من أول مباراتين في البريميرليج، بعد الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والتعادل مع وولفرهامبتون بهدف لمثله في الجولة الثانية في لقاء شهد إهدارة الشياطين الحمر لركلة جزاء عن طريق الفرنسي بول بوجبا.

