ماذا دار في أول اجتماع للجنة اتحاد الكرة مع «فيفا»؟

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

اتحاد الكرة

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة الذي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية، وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار» عبر قناة النيل للرياضة، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة».

وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية: «الجلسة حضرها 4 أعضاء فقط أنا وعمرو الجنايني رئيس اللجنة وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله وتغيب عنها محمد فضل لسفره». وقال جمال محمد علي، في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر

وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية: «الجلسة حضرها 4 أعضاء فقط أنا وعمرو الجنايني رئيس اللجنة وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله وتغيب عنها محمد فضل لسفره».



وقال جمال محمد علي، في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي.



وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.



واعتمد الفيفا تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، أحمد عبدالله، حتى 31 يوليو 2020.