رياضة

ماذا دار في أول اجتماع للجنة اتحاد الكرة مع «فيفا»؟

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة الذي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية، وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار» عبر قناة النيل للرياضة، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة».
وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية: «الجلسة حضرها 4 أعضاء فقط أنا وعمرو الجنايني رئيس اللجنة وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله وتغيب عنها محمد فضل لسفره». وقال جمال محمد علي، في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر
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كلوب (1)

كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
نيمار ‎ (1)

تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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اتحاد-الكرة

جمال محمد علي يكشف موعد اجتماع لجنة إدارة الجبلاية

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وقال علي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللجنة قررت عقد الاجتماع الأسبوع المقبل بسبب وجود محمد فضل خارج مصر خلال الوقت الحالي. وشدد نائب رئيس لجنة إدارة الجبلاية على أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها الفيفا للجنة المؤقتة خلال مدة عملها، كما ستتم مناقشة بعض الملفات الأخرى أبرزها ملف المدير الفني للمنتخب الأول.
اتحاد-الكرة

وفد خماسي من الجبلاية يطير إلى سويسرا

اتفقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل وفد خماسي يسافر إلى سويسرا لمقابلة مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يرغب الوفد الخماسي في الحصول على اعتماد رسمي بتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية قبل الانتخابات الجديدة. ويضم الوفد الخماسي كلا من: محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، هرماس رضوان رئيس بني عبيد، وأحمد مجاهد ورحمي حجازي وعلي سليم. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.
اتحاد-الكرة

تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة مع «فيفا»

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأجل إلى غد الخميس، لتأخر وصوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاجتماع سيشهد الاتفاق على ضرورة الالتزام بالأهداف التي حددها «الفيفا» للجنة المؤقتة خلال مدة عملها. وكان مصدر بالجبلاية قد قال إن مندوبًا من الاتحاد الدولي كان مقررا أن يصل اليوم الأربعاء، من أجل عقد اجتماع باللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.
عمرو -الجناينى

7 معلومات لا تفوتك عن رئيس اتحاد الكرة المؤقت

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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