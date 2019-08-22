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منهم علي الحجار.. تعرف على حفلات «محكى القلعة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
علي الحجار
علي الحجار
يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين"، ويسبقه عرض موسيقي لصوليست فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة البيانو ويقام فى الثامنة مساء، ويليله حفل لفرقة ويف جاز باند.
الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا). كما
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

آخرهم عمرو دياب في «يوم تلات».. مطربون غنوا للأيام

شوّق الفنان عمرو دياب جمهوره لأغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، ضمن الحملة الدعائية للترويج لألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، وما هي إلا ساعات وتم تسريب الأغنية وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشر له مقطع فيديو وهو يرقص عليها بصحبة الفنانة دينا الشربيني، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، وتضمنت كلماتها مقطع يقول: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. يا ناس عجبوني قاعدة وانبساط.. غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت"، وهي كلمات مغايرة لما اعتاده الجمهور على أسلوب الهضبة.
مى-فاروق

مي فاروق تعلن انفصالها عن والد أبنائها

أعلنت المطربة مي فاروق انفصالها عن زوجها، مؤكدة أن ذلك الأمر حدث قبل عدة أشهر. ونشرت "فاروق" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعتها بأولادها، وعلّقت عليها قائلة: "تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي، ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي، زينة، ومالك، وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي، هم كل حاجه ليّا، اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعدما تم طلاقي عن والدهم من شهور".
نرمين-الفقي

نرمين الفقي بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني (صور)

تواجدت الفنانة نرمين الفقي في حفل عيد ميلاد الشاعر الغنائي تامر حسين، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. ونشرت نرمين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الحفل جمعتها بالميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، داعية الله بأن يحفظهما. كما نشرت صورة أخرى من الحفل ظهرت فيها إلى جانب الفنانة بشرى ودينا الشربيني. وصورة ثالثة وهي مع دينا الشربيني بمفردها. وكان قد انتشر مقطعًا من نفس الحفل للهضبة مع دينا الشربيني وهما يرقصان على أغنيته الجديدة "يوم تلات".
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افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (6)

منهم مروة ناجي.. تعرف على حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا بصحبة فرقتها الموسيقية،فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق الحفل فقرة للمطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين فى الثامنة مساء ويقدم باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، "سحب رمشه" و"جميل وأسمر"، "طاير يا هوى"، "لامونى الناس"، "كعب الغزال"، "بهية"، ويليه فى التاسعة عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية ويقدموا أشهر استعراضاتهم التي اشتهرت بها.
مسار-اجبارى

مسار إجباري ومحمد محسن يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق حفل محسن فقرة غنائية يقدمها فريق مسار إجباري. افتتحت فعاليات المهرجان منذ يومين وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.
محمد-الحلو

محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (9)

تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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