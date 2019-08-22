ريال مدريد يفشل في إقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

نيمار دا سيلفا

لم ينجح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، حتى الآن في إقناع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، إلا أنه لم يلق قبول الباريسيين. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار دا سيلفا.

وأوضح نيمار منذ عدة أيام، أنه ليس لديه نية للعب مع سان جيرمان مجددًا، لكنه يعلم أنه لا يستطيع إجبار النادي على ذلك، لأنه قد يُعاقب بشدة. وأفادت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا، إلى وجود اهتمام كبير من يوفنتوس للظفر بخدمات نيمار لتدعيم الخط الهجومي، ليدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة. ولا يمانع

وأوضح نيمار منذ عدة أيام، أنه ليس لديه نية للعب مع سان جيرمان مجددًا، لكنه يعلم أنه لا يستطيع إجبار النادي على ذلك، لأنه قد يُعاقب بشدة.



وأفادت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا، إلى وجود اهتمام كبير من يوفنتوس للظفر بخدمات نيمار لتدعيم الخط الهجومي، ليدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة.



ولا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة لضم النجم البرازيلي.



ويبدو أن العملاق الكتالوني لا يجد أي حل في ضم نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، وبدأ بتقديم بعرض لضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد يتيح للعملاق الكتالوني ضم اللاعب بصورة نهائية الصيف المقبل، مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان.

