رياضة

ريال مدريد يفشل في إقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
لم ينجح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، حتى الآن في إقناع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، إلا أنه لم يلق قبول الباريسيين. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار دا سيلفا.
وأوضح نيمار منذ عدة أيام، أنه ليس لديه نية للعب مع سان جيرمان مجددًا، لكنه يعلم أنه لا يستطيع إجبار النادي على ذلك، لأنه قد يُعاقب بشدة. وأفادت تقارير صحفية إيطالية مؤخرًا، إلى وجود اهتمام كبير من يوفنتوس للظفر بخدمات نيمار لتدعيم الخط الهجومي، ليدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة. ولا يمانع
اقرأ المزيد
كلوب (1)

كلوب يسعى لتدريب ليفربول مدى الحياة

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إنه يرغب في تدريب منتخب ألمانيا والعملاق البافاري بايرن ميونخ، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة بيلد" الألمانية، اليوم الخميس. وأوضح المدرب الألماني صاحب الـ52 عامًا: "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة، وأنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".
عصام الحضري

الحضري يقترب من تدريب حراس المنتخب الوطني

اقترب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، من توليه منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، من المقرر أن تعلن اسم الحضري خلال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأسبوع المقبل. وكشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة التي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.
نيمار ‎ (1)

تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار ‎ (1)

تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
نيمار (4)

يوفنتوس يسعى لخطف نيمار من برشلونة هذا الصيف

يخطط نادي يوفنتوس لخطف النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أعلن نيمار بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم 2 سبتمبر المقبل، ويستعد اليوفي للتقدم بعرض ضخم للظفر بخدمات النجم البرازيلي من خلال دفع مبلغ كبير من المال إلى جانب وضع النجم الأرجنتيتي باولو ديبالا في الصفقة، ولكن من المنتظر أن يواجه اليوفي منافسة قوية من قبل كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار، وذلك بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.
جاريث-بيل (1)

زيدان يؤكد بقاء بيل في ريال مدريد

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بلاعبه جاريث بيل، بعد مشاركته في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفي فترة التحضير للموسم الجديد، قال زيدان إنه من الأفضل للنجم الويلزي الرحيل غدا عن ريال مدريد، وبعدما شارك أساسيا في مباراة أمس، يبدو أن الوضع اختلف، وقال المدرب الفرنسي في هذا الشأن: "بيل سيبقى معنا، كل اللاعبين الذين نملكهم يساعدوننا على التفكير بإيجابية، علينا التركيز على الموسم لا أكثر. مثلت إصابة إيدين هازارد حظا سيئا بالنسبة لنا، ولكن هذا لم يغير فكرتنا عن إشراك بيل أساسيا".
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org